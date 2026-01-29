Microsoft se ‘desploma’ por gasto récord y negocio en la nube: ¿Cuánto caen sus acciones?

La preocupación del mercado es que la unidad de computación en la nube Azure creció menos de lo esperado.

Microsoft sufrió su mayor caída en Wall Street en casi seis años tras reportar un gasto récord y una desaceleración en el crecimiento de las ventas de servicios en la nube.

Esta combinación de factores avivó la preocupación del mercado de que las inversiones de la compañía en inteligencia artificial tarden más de lo esperado en dar frutos.

¿Cuánto pierde Microsoft en Wall Street HOY 29 de enero?

Las acciones de Microsoft bajan 11.91 por ciento a los 424.28 dólares, con corte a las 11:15 horas, tiempo del Centro de México, lo que representa su mayor caída intradía desde marzo de 2020.

Los gastos de capital para el segundo trimestre fiscal alcanzaron los 37 mil 500 millones de dólares, 66 por ciento más que el año anterior y superando las estimaciones de los analistas de 36 mil 200 millones de dólares.

La unidad de computación en la nube Azure registró un aumento del 38 por ciento en los ingresos durante el trimestre, ajustado por las fluctuaciones monetarias, cumpliendo con las proyecciones de los analistas.

Esta tasa de crecimiento se desaceleró, en un punto porcentual, con respecto al trimestre anterior. La compañía espera que las ventas de Azure aumenten entre 37 y 38 por ciento en el trimestre actual.

“Uno de los principales problemas que preocupan a los inversores es que el gasto de capital está creciendo más rápido de lo esperado, y quizás Azure esté creciendo un poco más lento de lo esperado”, comentó el analista de Morgan Stanley, Keith Weiss, durante una conferencia telefónica con analistas.

El mercado, añadió, estaba preocupado por el retorno de la inversión. La directora financiera, Amy Hood, respondió diciendo que una parte de la capacidad de la nube se destina a equipos internos, lo que impulsa productos como Copilot. Si toda la nueva capacidad se hubiera destinado a Azure, las tasas de crecimiento habrían sido notablemente mayores, afirmó.

El mayor fabricante de software del mundo ha experimentado un rápido crecimiento en su negocio de computación en la nube, gracias en parte a una alianza histórica con la startup líder en inteligencia artificial OpenAI. Sin embargo, pese a gastar fuertemente en centros de datos, Microsoft ha tenido dificultades para poner en operación nueva capacidad con la suficiente rapidez para satisfacer la demanda.

Microsoft se ha apresurado a integrar herramientas de IA, incluidas las impulsadas por OpenAI, en sus productos, apostando a que los chatbots y la tecnología de automatización impulsen las ventas de su software de productividad y de sus servicios en la nube.

Durante la llamada con analistas, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo que las empresas ya están pagando por 15 millones de suscripciones a M365 Copilot, la principal herramienta de IA de Microsoft para trabajadores de oficina. La adopción está creciendo entre la enorme base de clientes corporativos de la compañía, añadió Nadella.

El valor de los compromisos de clientes que Microsoft espera convertir en ventas en los próximos años se más que duplicó respecto a hace un año, principalmente como resultado de un nuevo acuerdo por 250 mil millones de dólares con OpenAI. La startup representó 45 por ciento de la cartera de pedidos de Microsoft, que ascendía a 625 mil millones de dólares al cierre de diciembre.