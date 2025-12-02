Gemini 3 ‘pone a temblar’ a OpenAI: Altman declara ‘código rojo’ para mejorar su IA

Altman afirmó que se retrasarán iniciativas como anuncios, agentes de compras y salud, y un asistente personal, Pulse. (EFE).

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, informó a sus empleados el lunes que la compañía declaraba un “código rojo” para mejorar la calidad de ChatGPT, según un memorando interno al que tuvo acceso The Wall Street Journal y The Information.

Esto se produce cuando aumenta la presión por parte de los competidores, como Google y Anthropic, que han reducido su ventaja en el mercado de la inteligencia artificial (IA).

Según la prensa especializada, a Altman le preocupa especialmente Google, que el mes pasado lanzó una nueva versión de su modelo de IA Gemini que superó a OpenAI en las pruebas comparativas del sector e impulsó las acciones del gigante de las búsquedas.

¿Cuáles serán las mejoras para ChatGPT?

En el memorando, Altman afirmó que la compañía retrasará iniciativas como anuncios, agentes de compras y salud, y un asistente personal, Pulse, para centrarse en mejorar ChatGPT.

Las mejoras de su chatbot se centran en funciones como: mayor velocidad y fiabilidad, mejor personalización y la capacidad de responder a más preguntas.

Se realizará una llamada diaria a los encargados de mejorar el chatbot, según el memorando, y Altman alentó las transferencias temporales de equipos para acelerar el desarrollo.

¿Cómo es la nueva versión de la IA Gemini, de Google?

Google usa su modelo de inteligencia artificial Gemini 3 en su motor de búsqueda dominante y otros servicios populares en línea, en la batalla de alto riesgo por crear tecnología en la que la gente pueda confiar para iluminarlos y gestionar tareas tediosas.

El modelo de nueva generación de Gemini 3 fue presentado en noviembre y llega casi dos años después de que Google presentara su primera versión de esta tecnología.

Gemini nació en respuesta a la amenaza competitiva que representaba ChatGPT de OpenAI, lanzado a finales de 2022, lo que desencadenó el mayor cambio tecnológico desde que Apple lanzó el iPhone en 2007.

Las últimas funciones de IA de Google se implementarán inicialmente para los suscriptores de Gemini Pro y Ultra en Estados Unidos, antes de llegar a un público más amplio e internacional.

Los avances de Gemini 3 incluyen una nueva función de inteligencia artificial dentro del motor de búsqueda de Google que, según los ejecutivos de la compañía, se convertirá en una herramienta indispensable que ayudará a las personas a ser más productivas y creativas.

“Nos gusta pensar que esto ayudará a cualquiera a hacer realidad cualquier idea”, dijo a los periodistas Koray Kavukcuoglu, un ejecutivo de Google que supervisa la tecnología de Gemini.

Además de proporcionar a los consumidores más herramientas de inteligencia artificial, es probable que Gemini 3 también sea analizado como un barómetro que los inversores pueden usar para tener una mejor idea de si el torrente masivo de gasto en tecnología dará sus frutos.