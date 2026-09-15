¿Por qué podrían reabrir el caso de Paulette Gebara? Este es el argumento de su primo

Aldo Farah Navarro, primo de Paulette Gebara, niña que fue encontrada muerta debajo de su colchón en 2010, sugirió que “no vendría mal” reabrir su caso, a fin de investigar a posibles culpables de su fallecimiento.

Aunque la Fiscalía General de la Ciudad de México cerró el caso como “un accidente” tras las investigaciones en las que también participó el FBI, Farah recordó que hasta la fecha nadie ha sido juzgado por el fallecimiento de la menor.

¿Por qué se puede reabrir el caso de la niña Paulette?

Aldo Farah expuso en redes sociales que una persona no puede ser juzgada dos veces con base en el principio ‘non bis in idem’.

Dicho principio aparece en el artículo 23 de la Constitución, que indica que “ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.”

Con esa referencia, el familiar de Paulette Gebara explicó que no hubo un juicio por su muerte, ya que “nadie denunció a nadie”. Además, todo fue un trabajo de investigación a personas de interés pero sin ninguna acusación.

Esto significa, según Aldo Farah, que técnicamente no es imposible que se reabra su caso para buscar a un posible culpable.

“Espero que a nadie se le caiga el saco, porque la finalidad no es calumniar sino esclarecer muchas dudas que aún sobran. Simplemente no vendría mal una segunda revisión de los hechos nomás por si las dudas”, escribió.

Finalmente, mencionó que Paulette Gebara, hija de Lizette Farah, actualmente tendría 21 años. Su causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación, en un caso en el que incluso colaboraron autoridades estadounidenses y sobre el que circularon versiones de un supuesto secuestro y críticas a familiares que dieron entrevistas sobre el colchón en el que ella supuestamente estaba cuando la dieron por desaparecida.