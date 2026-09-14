Le ‘echan’ más años a ‘El Cris’, el primer ‘cocinero’ de los Arellano Félix

'El Cris' recibió una nueva condena de 41 años de prisión por desaparecer a sus rivales en tambos con ácido.

Un juez federal impuso una nueva condena de 41 años de prisión a Marco Antonio García Simental, ‘El Cris’, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los primeros operadores de los hermanos Arellano Félix y relacionado con la desaparición de cuerpos en tambos con ácido.

La resolución incluye delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y homicidio simple en grado de tentativa.

La FGR informó que las investigaciones estuvieron a cargo de agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a áreas especializadas en delincuencia organizada y control regional. Las pesquisas ubicaron como principal zona de operaciones los municipios fronterizos de Baja California.

¿Quién es Marco Antonio García Simental, ‘El Cris’?

Marco Antonio García Simental, ‘El Cris’, también identificado como Mario Alberto Rivera López, comenzó a operar para el Cártel de los Arellano Félix desde 1999.

La autoridad lo señala como uno de los primeros integrantes de esa organización dedicados a desaparecer los cuerpos de personas asesinadas.

De acuerdo con las investigaciones, habría utilizado tambos con ácido para deshacerse de al menos 15 cadáveres, principalmente de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

En el mismo proceso fue sentenciado José Barraza Benítez, ‘El Chepe’, a 26 años de prisión.

La FGR lo identifica como sicario de ‘El Cris’. Los delitos por los que recibió la pena son delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La dependencia también relacionó a ambos con actividades de tráfico de armas y drogas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y homicidios.

¿Por qué ‘El Cris’ ya había sido condenado a prisión?

La nueva sentencia se suma a otra condena de 44 años de cárcel que ‘El Cris’ recibió el año pasado por el asesinato de José Luis Patiño Moreno, Oscar Pompa Plaza y Rafael Torres Bernal.

Los tres agentes fueron interceptados el 10 de abril de 2000 sobre la carretera Tijuana-Mexicali, en el tramo de La Rumorosa. Según la investigación, fueron golpeados, arrollados por un camión y posteriormente arrojados a un voladero.

García Simental fue detenido en junio de 2004 en Tijuana, Baja California, y desde entonces permanece recluido en el penal del Altiplano.

Tras su captura, la entonces Procuraduría General de la República también investigó su posible participación en el homicidio de Francisco Ortiz Franco, editor del Semanario Zeta, ocurrido ese mismo año en Tijuana.

La FGR señaló que la acción penal contra García Simental se ejerció en junio de 2004 y que en febrero de 2005 fue ratificado el auto de formal prisión. Después de diversos procedimientos judiciales se obtuvieron las sentencias correspondientes.