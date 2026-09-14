Feminicidio de Claudia Tacoronte: Asesinan a 4 estudiantes de la UAEM durante 2026

El asesinato este fin de semana de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera volvió a poner el foco sobre la inseguridad en Morelos, donde cuatro alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinadas en lo que va de 2026 y la violencia contra las mujeres mantiene al estado entre los de mayor incidencia del país.

Claudia Tacoronte, de 21 años y originaria de Gran Canaria, realizaba un intercambio académico en la UAEM procedente de la Universidad de Granada y fue asesinada el sábado 12 de septiembre en Cuautla.

La Fiscalía General de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio, mientras determina las circunstancias y el móvil del asesinato.

Su muerte se suma a una serie de casos que desde principios de año ha sacudido a la comunidad de la UAEM y provocado protestas estudiantiles para exigir mayor seguridad.

El asesinato de Kimberly Joselin y Karol Toledo

En febrero, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años y estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desapareció tras acudir al campus de Chamilpa, en Cuernavaca.

Su cuerpo fue localizado el 2 de marzo y la Fiscalía abrió una investigación por feminicidio, por la que existe al menos un detenido y vinculado a proceso.

Ese mismo 2 de marzo desapareció Karol Toledo Gómez, también de 18 años y alumna de la UAEM en Mazatepec. Su cuerpo fue localizado tres días después en Coatetelco. La Fiscalía confirmó posteriormente que el caso también se investiga como feminicidio y sostuvo que, hasta ahora, no existen elementos que vinculen ambos crímenes.

¿Qué pasó con Michelle Itzayana?

Mientras que en mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, una estudiante de bachillerato de 15 años e hija de una académica de la UAEM. La adolescente salió de su domicilio en Yautepec el 24 de mayo y su cuerpo fue localizado días después en las inmediaciones de Tepoztlán.

Morelos, próximo a la Ciudad de México, es conocido por sus atractivos destinos turísticos como Cuernavaca, su capital, y pueblos mágicos, como Tepoztlán, y es un habitual lugar de descanso de fines de semana de los habitantes de la capital mexicana.

Violencia feminicida frente a caída de homicidios

Los casos contrastan con la reducción general de la violencia que reporta la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno federal informó que el promedio diario de homicidios dolosos en Morelos cayó entre septiembre de 2024 y julio pasado, al pasar de de 3.5 a 2.1 asesinatos diarios.

Sin embargo, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) colocaron a Morelos entre las entidades con mayor incidencia de feminicidio: entre enero y julio registró 21 víctimas, con una tasa de 1.97 por cada 100,000 mujeres, la segunda más alta del país.

La situación ha mantenido vigente la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios morelenses, entre ellos Cuautla, donde murió Tacoronte; Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata, Yautepec y Puente de Ixtla.