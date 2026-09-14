Descubrió su pasión por curso de verano: ¿Quién es el mexicano Ángel Castañón, el mejor panadero del continente?

Ángel Castañón fue reconocido como el Mejor Panadero de las Américas durante el primer Festival del Pan Dulce Mexicano, realizado en Coyoacán, Ciudad de México. El reconocimiento fue entregado por Álvaro Pena, presidente de la Confederación Interamericana de la Industria del Pan (Cipan).

“Es un orgullo y, sobre todo, gratitud hacia una profesión que me ha dado tanto, hoy quiero compartir esta alegría con ustedes e invitarlos a celebrar juntos el sabor, la tradición y el talento que hacen esto algo extraordinario”, escribió Castañón en una publicación de Instagram.

De acuerdo con el panadero mexicano, el reconocimiento no fue resultado de un concurso para determinar quién es el mejor panadero, sino que tomó en cuenta su trayectoria personal y su aportación a la industria, así como el trabajo positivo que se realiza en México.

¿Quién es Ángel Castañón, considerado ‘Mejor Panadero de las Américas’?

Ángel Castañón es un experto en pan mexicano que pertenece a la tercera generación de una familia dedicada a la elaboración de este alimiento. Desde pequeño estuvo relacionado con esta industria gracias a su abuelo, quien fue su primera influencia en el oficio.

Sin embargo, Castañón ha contado que su pasión por la panadería comenzó luego de un curso de verano en la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa).

“Yo no llegué a la industria panadera, nací en ella. Mi abuelo era panadero, desde pequeño lo acompañaba, me enseñaba y me decía qué hacer y qué no, él fue mi primera influencia, aunque él no hizo tantos alimentos, más bien, administraba estos negocios (...) como a los 8 años tuve un curso de verano de panadería en la Canainpa, de estos que todos toman para distraerse, así construí esa pasión”, declaró en una entrevista para el canal de YouTube La Evidencia News.

Para Castañón, la panadería es un oficio que debe tomarse con seriedad y que tiene un valor especial dentro de la gastronomía mexicana.

“La panadería es algo grande, hay que tomarla en serio como se debe, no es un cuento”, señaló el panadero, quien también consideró que la variedad del pan dulce mexicano es una de sus principales fortalezas.

“Es la número uno en diversidad y variedad, habrá quien cuestione la parte técnica, pero eso depende de cada uno de los panaderos, decir algo más, es meterme en polémica, es un oficio noble, hermoso y nunca los va a defraudar”, agregó.

El panadero mexicano también ha hablado sobre las oportunidades que puede ofrecer este oficio a quienes lo ejercen con dedicación. Desde su perspectiva, elaborar piezas de pan con pasión puede abrir puertas dentro de la industria y, posteriormente, incluso permitir que una persona establezca su propio negocio.

Para Castañón, además de tratarse de un oficio “tan noble”, la panadería ofrece la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y obtener un sustento a partir de ella.

¿Qué estudió Ángel Castañón?

Además de su experiencia dentro de la industria panadera, Ángel Castañón es ingeniero de alimentos y cuenta con estudios técnicos realizados en Estados Unidos.

Actualmente cursa una maestría relacionada con la agricultura regenerativa, una formación que considera importante para complementar su conocimiento y cerrar el círculo relacionado con la producción y el campo.

El panadero ha señalado que este interés responde a la importancia de conocer y apoyar también los procesos que se encuentran detrás de los alimentos que llegan a las mesas.

¿Dónde trabaja Ángel Castañón?

Castañón informó a través de su cuenta de TikTok que actualmente trabaja con la panadería Tahona, que cuenta con diferentes sucursales en la Ciudad de México.

En sus redes sociales también comparte aspectos de su vida cotidiana, además de contenido relacionado con su experiencia y conocimientos sobre el pan.

Sus publicaciones incluyen videos sobre concursos de la industria a nivel internacional y piezas reconocidas dentro de la gastronomía, entre ellas las donas y el panettone.