‘Ameba comecerebros’ en México: Confirman su presencia en lago artificial de Plaza La Isla Mérida

Autoridades de salud confirmaron la presencia de la ameba comecerebros en un lago artificial de Mérida.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que las muestras de agua tomadas en un lago artificial ubicado en las inmediaciones de Plaza La Isla Mérida, confirmaron la presencia de Naegleria fowleri, conocida como la “ameba comecerebros”.

El hallazgo del organismo infeccioso confirma la relación del cuerpo de agua ubicado al norte de la capital yucateca, con la infección y posterior muerte de un hombre de 34 años, que trabajaba como instructor de actividades acuáticas en el lugar.

El paciente ingresó el 2 de septiembre al Hospital General Regional No. 12 del IMSS, en Mérida, y murió el 8 de septiembre.

Durante su hospitalización presentó deterioro neurológico y edema cerebral severo, por lo que requirió atención en terapia intensiva, ventilación mecánica y tratamiento antiparasitario, antibiótico y antifúngico.

El InDRE confirmó que el fallecimiento del hombre fue causado por Naegleria fowleri, mientras que la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública detectó la ameba en las muestras del lago.

Prohibido ingresar al lago en Plaza La Isla Mérida

Ante la confirmación del agente infeccioso en el agua, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán mantendrá suspendidas las actividades en el lago.

El cuerpo de agua no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable, por lo que se descarta riesgo de infección, mientras no se ingrese al agua.

El acta de verificación será turnada al área de dictamen y resoluciones para determinar las medidas administrativas correspondientes.

De acuerdo con información oficial, la empresa responsable del lago artificial deberá presentar pruebas de laboratorio que acrediten que el agua cumple con los parámetros establecidos para uso recreativo en la NOM-245-SSA1-2010.

Una vez que se cuente con esos resultados, la autoridad sanitaria realizará una nueva verificación y muestreo del agua para determinar si procede levantar el cierre temporal. Los Servicios de Salud también investigarán el cumplimiento de las disposiciones sanitarias por parte de las empresas encargadas del mantenimiento y calidad del lago.

¿Qué es la “ameba comecerebros”?

Naegleria fowleri, conocida como “ameba comecerebros” es un organismo unicelular de vida libre que puede desarrollarse en agua dulce estancada y cálida.

La infección ocurre cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, principalmente al nadar, bucear o sumergirse; no se transmite de persona a persona ni se adquiere al beber agua.

Los primeros síntomas incluyen dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito, mientras que las complicaciones pueden conllevar a la muerte.