Hoy a caballo, como los Insurgentes: Así aplica el Hoy No Circula este martes 15 de septiembre

Este 15 de septiembre el programa Hoy No Circula operará con normalidad. (Cuartoscuro).

Ve a celebrar el Grito de Independencia a pie. Este martes, el programa Hoy No Circula establece que los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, y holograma 1 y 2 deberán permanecer en casa durante la jornada patria.

El programa regula el flujo vehicular y reduce emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No hay contingencia activa, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables tras el corte de información más reciente.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes son:

Autos particulares con engomados que no sean Rosa y terminaciones de placas que no sean 7 o 8.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

La calidad de aire en la capital es aceptable, según el informe del Sistema de Monitoreo Ambiental. (Foto: Cuartoscuro). (Graciela López Herrera)

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

(dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes. Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento de esta medida conlleva una sanción económica por concepto de multas por vehículos contaminantes. El monto a pagar es de $2,346.20 MXN. Para más detalles sobre el pago, se puede consultar el portal de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

Última actualización: lunes 14 de septiembre de 2026, 17:22 hrs (hora de Ciudad de México).