Desfile Militar del 16 de septiembre en CDMX: ¿A qué hora inicia y qué calles cerrarán? Esta es la ruta

Así será el Desfile Militar del 16 de septiembre en CDMX.

Si tienes previsto circular por el Centro Histórico, Paseo de la Reforma o zonas aledañas este miércoles 16 de septiembre, toma precauciones pues se realizarán cierres viales con motivo del Desfile Militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México.

Después del Grito de Independencia del 15 de septiembre, el Desfile Militar comenzará a las 10:00 horas y tendrá como punto de partida el Zócalo de la Ciudad de México, desde donde los contingentes avanzarán hacia Campo Marte.

Para garantizar la seguridad durante el Desfile Militar, se desplegará un operativo con 3 mil 400 elementos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

El personal tendrá entre sus tareas prevenir conductas delictivas, mantener el orden y apoyar en el acomodo de las personas que acudan a presenciar el desfile.

Por ello, si acudirás al Zócalo, Paseo de la Reforma o alguna de las zonas del recorrido, toma en cuenta los cierres y procura llegar con anticipación.

¿Qué calles estarán cerradas por el Desfile Militar en CDMX?

Debido al recorrido del desfile, se realizarán cierres temporales en distintas vialidades del Centro Histórico y de la zona poniente de la capital el próximo 16 de septiembre.

Entre las principales calles y avenidas que tendrán afectaciones se encuentran:

5 de Mayo

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Paseo de la Reforma

Las autoridades prevén que el recorrido tenga una duración aproximada de cuatro horas, por lo que las afectaciones a la circulación podrían extenderse durante buena parte de la mañana y el mediodía.

¿Qué alternativas viales habrá por el Desfile Militar en CDMX?

Para evitar las zonas donde se desarrollará el desfile, se recomienda utilizar como alternativas las siguientes vialidades:

Avenida Presidente Masaryk

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Avenida Constituyentes

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

La recomendación es anticipar los traslados y considerar mayores tiempos de recorrido, especialmente en las zonas cercanas al trayecto de los contingentes.

¿Habrá afectaciones en el AICM y AIFA por el Desfile Militar?

Los aeropuertos internacionales Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) y Felipe Ángeles (AIFA) suspenderán temporalmente sus operaciones de despegue y aterrizaje el miércoles 16 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas.

La medida se implementará con motivo de las actividades aéreas relacionadas con la celebración y está contemplada en los avisos emitidos por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Si tienes un vuelo programado durante ese horario, se recomienda revisar directamente con la aerolínea el estatus de tu vuelo y acudir con anticipación al aeropuerto.