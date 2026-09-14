¡Chivas es líder de Liga MX! Así queda la tabla del Apertura 2026 tras la Jornada 8

La Jornada 8 del Apertura 2026 dejó a Chivas como líder de la Liga MX con 17 puntos. Toluca y América suman 16 unidades en la lucha por la parte alta con un partido menos que el Rebaño.

Y aunque la parte alta no se moverá en las próximas horas, la fecha todavía no termina. León y San Luis se enfrentan este lunes para cerrar la Jornada 8, mientras que tres partidos de la Jornada 7 siguen pendientes por la reprogramación que supuso la gran final de Leagues Cup 2026 y el partido por el tercer lugar.

Tabla de la Liga MX tras la Jornada 8: ¿Cómo va el Apertura 2026?

Con los ocho partidos jugados, Chivas de Guadalajara alcanza la cima después de golear 3-0 a Pumas. De este modo, la clasificación queda de la siguiente manera:

Guadalajara llegó a 17 puntos después de vencer 3-0 a Pumas. Santiago Sandoval marca dos goles y Bryan González completó la goleada, resultado que permitió al equipo dirigido por Gabriel Milito colocarse en el primer lugar. Pumas se quedó con 11 unidades en la décima posición.

En la parte alta, Toluca y América tienen 16 puntos, pero ambos cuentan con un partido menos por la Leagues Cup. Cruz Azul ocupa el cuarto sitio con 15 unidades después de derrotar 4-3 y terminar con el invicto de las Águilas en el reciente Clásico Joven.

También en la zona de Liguilla, Querétaro, Tijuana y Puebla tienen 13 puntos, pero cada uno suma siete encuentros puesto que son los rivales de equipos que jugaron las finales del torneo de Liga MX vs. MLS, mientras Atlas cierra los clasificados a postemporada al momento con las mismas unidades después de disputar ocho encuentros.

Pachuca aparece noveno con 11 puntos y Pumas ocupa el décimo lugar con la misma cantidad. Más abajo, León tienen 10 unidades al igual que Monterrey, que empató 0-0 a Tigres en el Clásico Regio.

En el fondo, Santos consiguió su primera victoria del torneo al vencer 2-1 a Juárez. Los Guerreros llegan a cuatro puntos en el penúltimo escaño, mientras los Bravos son los últimos de la tabla general con cero unidades.

León vs. San Luis cierra la Jornada 8 del Apertura 2026 en Liga MX

La Jornada 8 todavía tiene un partido por disputar. León recibe a San Luis este lunes a las 19:00 horas en el Nou Camp de la capital de Guanajuato.

El resultado de este encuentro puede modificar las posiciones de ambos clubes: León aspira a la zona de Liguilla mientras que San Luis se alejaría de la parte baja si consigue una victoria ante los Esmeraldas.

¿Cuándo se juegan los partidos pendientes de la Jornada 7?

Para jugar la fase final de la Leagues Cup se pospusieron cuatro partidos. Uno ya se jugó: Pumas derrotó (3-1) al León el pasado jueves como local en la cancha de Ciudad Universitaria.

Los demás aún están pendientes: Puebla vs. Toluca se jugará el 15 de septiembre a las 19:00 horas. América vs. Tijuana quedó programado para el 28 de octubre a las 21:00 horas, mientras Querétaro vs. Monterrey se disputará el 14 de noviembre a las 17:00 horas.