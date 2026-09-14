Concierto del 15 de septiembre en el Zócalo: ¿Quiénes son los invitados especiales de Intocable?

Intocable encabeza la lista de artistas que se presentan en el Zócalo de la CDMX, pero no es el único que sube al escenario. (Foto: Cuartoscuro)

Intocable tiene un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México la noche del 15 de septiembre, pero no suben al escenario solos pues con ellos se presentan los ganadores del concurso México Canta.

Así lo anunció Claudia Sheinbaum en la mañanera de este 14 de septiembre: “Solo estarían los tres finalistas e Intocable, aunque quiero agradecer a Los Tigres del Norte, Banda El Recodo y La Arrolladora, todos nos apoyaron honoríficamente para este concurso”.

La celebración por el Grito de Independencia, además cuenta con agrupaciones de las Fuerzas Armadas y un homenaje a uno de los compositores más importantes de la música mexicana.

Uno de los premios para los ganadores de 'México Canta' fue subir al escenario junto con Intocable en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

¿Quiénes son los ganadores de ‘México Canta’ que estarán en el Zócalo con Intocable?

La segunda edición de México Canta llegó a su gran final el domingo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional. De los ocho finalistas, el público eligió a tres ganadores que consiguieron como recompensa tener un concierto en el Zócalo durante las Fiestas Patrias.

Los ganadores son:

Bryan Soto: originario de Valle de Chalco, Estado de México. Su abuelo le inculcó la pasión por la música cuando era niño. Es fundador de su propio grupo de regional mexicano llamada Clave 5/7, con quien interpretó ‘Labios de cereza’, tema de música de banda.

originario de Valle de Chalco, Estado de México. Su abuelo le inculcó la pasión por la música cuando era niño. Es fundador de su propio grupo de regional mexicano llamada Clave 5/7, con quien interpretó ‘Labios de cereza’, tema de música de banda. Lizandro Espinoza: originario de Portland, Oregón, en Estados Unidos. El joven mexicoestadounidense siempre estuvo en contacto con sus raíces mexicanas a través de las tradiciones y la música, especialmente por las canciones de Juan Gabriel y de Antonio Aguilar.

originario de Portland, Oregón, en Estados Unidos. El joven mexicoestadounidense siempre estuvo en contacto con sus raíces mexicanas a través de las tradiciones y la música, especialmente por las canciones de Juan Gabriel y de Antonio Aguilar. Tiffany Galaviz: originaria de Glendale, California. La mexicoestadounidense declaró que la música de mariachi la hace conectar con sus raíces mexicanas. Ella cantó ‘Cosa fina del país’.

Ellos son los finalistas de 'México Canta', quienes se presentan con Intocable en la CDMX. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

¿Qué artistas se presentan en el Zócalo el 15 de septiembre?

La cartelera anunciada para la celebración contempla distintas propuestas musicales. De acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el programa incluye al Mariachi de la Guardia Nacional, el Grupo de la Armada de México, el grupo Intocable y más.

Estos son los artistas y proyectos que participarán:

Mariachi de la Guardia Nacional: su participación está contemplada durante los juegos pirotécnicos de la noche.

su participación está contemplada durante los juegos pirotécnicos de la noche. Grupo de la Armada de México: formará parte de la programación musical de la celebración patria.

formará parte de la programación musical de la celebración patria. Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional: otra de las agrupaciones de las Fuerzas Armadas que participará en el festejo.

otra de las agrupaciones de las Fuerzas Armadas que participará en el festejo. José Alfredo Jiménez Medel: nieto del compositor José Alfredo Jiménez, quien tendrá una participación especial como parte de las actividades por el centenario del natalicio de su abuelo.

nieto del compositor José Alfredo Jiménez, quien tendrá una participación especial como parte de las actividades por el centenario del natalicio de su abuelo. Legado de Grandeza: colectivo integrado por músicos y cantautores de México y Estados Unidos que se hizo conocido por interpretar el ‘Himno Migrante’.

colectivo integrado por músicos y cantautores de México y Estados Unidos que se hizo conocido por interpretar el ‘Himno Migrante’. Ganadores de México Canta 2026:

Intocable: la agrupación será la encargada de cerrar el concierto.

¿A qué hora se presenta Intocable en el Zócalo de la CDMX?

El concierto de Intocable está previsto para alrededor de las 21:00 horas del martes 15 de septiembre. La agrupación será el acto principal y cerrará el concierto previo a la ceremonia del Grito.

Intocable llegará a la Plaza de la Constitución como parte de su Cultura Tour 2026. La agrupación, fundada en Zapata, Texas, en la década de los 90, es una de las representantes más importantes de la música norteña y tejana.

Entre sus canciones más conocidas están ‘¿Y todo para qué?’, ‘Fuerte no soy’, ‘Enséñame a olvidar’, ‘Sueña’ y ‘Perdedor’.