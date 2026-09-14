Concierto gratis de Intocable en el Zócalo: Fecha, hora y todo sobre el festejo del Grito de Independecia

El grupo Intocable dará un concierto gratuito en la CDMX para el 15 de septiembre. (Foto: Cuartoscuro)

El concierto de Intocable en el Zócalo de la CDMX será uno de los eventos principales de los festejos por el Grito de Independencia la noche de este 15 de septiembre, con un espectáculo gratuito que promete reunir a miles de personas para cantar a todo pulmón ‘¿Y todo para qué?’.

La presentación de los intérpretes de ‘Sueña’ pertenece a las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Además del grupo Intocable, distintos artistas y agrupaciones, entre ellos los ganadores de la segunda edición de México Canta, suben al escenario en el concierto gratuito del 15 de septiembre.

Intocable encabeza la lista de artistas que se presentan en el Zócalo de la CDMX, pero no es el único que sube al escenario. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Intocable en el Zócalo?

Grupo Intocable se presentará el martes 15 de septiembre de 2026 en la Plaza de la Constitución con un espectáculo de acceso gratuito que está programado dentro de su Cultura Tour 2026.

La agrupación anunció este show desde principios de año y posteriormente confirmó su participación en los festejos patrios de la capital.

Aunque las actividades para la ceremonia y los conciertos en el Zócalo de la CDMX comenzarán alrededor de las 19:00 horas, las referencias más recientes colocan la presentación de Intocable alrededor de las 21:00 horas. Posteriormente se realizará la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, prevista para las 23:00 horas.

Por tratarse de un evento masivo, se recomienda considerar tiempo adicional para llegar al Centro Histórico y pasar por los filtros de seguridad.

¿Qué artistas se presentan en el Zócalo el 15 de septiembre?

La celebración del Grito de Independencia contará con diferentes propuestas musicales antes y durante la jornada patria.

Estos son los artistas y agrupaciones contemplados:

Mariachi de la Guardia Nacional.

Grupo de la Armada de México.

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional.

José Alfredo Jiménez Medel , nieto del compositor José Alfredo Jiménez, como parte de las actividades relacionadas con el centenario del natalicio de su abuelo.

, nieto del compositor José Alfredo Jiménez, como parte de las actividades relacionadas con el centenario del natalicio de su abuelo. Legado de Grandeza , colectivo integrado por músicos y cantautores de México y Estados Unidos.

, colectivo integrado por músicos y cantautores de México y Estados Unidos. Ganadores de México Canta:

Bryan Soto: originario de Valle de Chalco, Estado de México. Es fundador de Clave 5/7 , su propio grupo de regional mexicano.

originario de Valle de Chalco, Estado de México. Es fundador de , su propio grupo de regional mexicano.

Lizandro Espinoza: originario de Portland, Estados Unidos. El joven mexicoestadounidense creció en contacto con las tradiciones y música mexicanas, entre ellas las canciones de Juan Gabriel.

originario de Portland, Estados Unidos. El joven mexicoestadounidense creció en contacto con las tradiciones y música mexicanas, entre ellas las canciones de Juan Gabriel.

Tiffany Galaviz: originaria de Glendale, California. La cantante ha destacado su conexión con México a través de la música de mariachi.

Intocable se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre. (Fotos: Cuartoscuro.com / Intocable).

¿Qué calles estarán cerradas por el concierto de Intocable en el Zócalo?

El concierto en el Zócalo de la CDMX coincidirá con el operativo de seguridad por el Grito de Independencia, por lo que habrá restricciones a la circulación en distintas vialidades del Centro Histórico.

De acuerdo con la información difundida este 14 de septiembre, se establecerán tres cinturones de seguridad en el Zócalo y sus alrededores para controlar el ingreso y el flujo de asistentes.

Entre las calles que tendrán cierres o restricciones se encuentran:

20 de Noviembre

16 de Septiembre

5 de Febrero

Francisco I. Madero

5 de Mayo

Monte de Piedad

Seminario

Moneda

Pino Suárez

El perímetro de seguridad contempla el área comprendida entre República de Venezuela al norte, José María Izazaga al sur, Eje Central Lázaro Cárdenas al poniente y Anillo de Circunvalación al oriente. Dentro de esta zona se establecerán controles para el acceso a la Plaza de la Constitución.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Para quienes necesiten cruzar por la zona y no necesariamente acudir al concierto, las autoridades contemplan diferentes alternativas:

Al norte: Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel La Católica.

Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel La Católica. Al sur: Avenida Circunvalación y Bolívar.

Avenida Circunvalación y Bolívar. Al oriente: República de Perú y Fray Servando Teresa de Mier.

República de Perú y Fray Servando Teresa de Mier. Al poniente: República de Uruguay y Avenida Izazaga.

También se han señalado Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Eje Central Lázaro Cárdenas como opciones para rodear el perímetro restringido, informó TV Azteca.

¿Cómo llegar al concierto de Intocable en el Zócalo de la CDMX?

Para acudir al concierto de Intocable para el Grito de Independencia, la opción más recomendable es utilizar transporte público, debido a las restricciones vehiculares que habrá alrededor del primer cuadro de la ciudad.

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro es la más cercana a la Plaza de la Constitución; sin embargo, durante la jornada del 15 de septiembre puede permanecer cerrada.

Por ello, también se pueden considerar estaciones cercanas como:

Allende , de la Línea 2.

, de la Línea 2. Bellas Artes , de las Líneas 2 y 8.

, de las Líneas 2 y 8. Pino Suárez, de las Líneas 1 y 2.

En el caso de quienes lleguen desde otros puntos de la ciudad, lo más práctico será acercarse al Centro Histórico en Metro y completar el trayecto a pie, tomando en cuenta los filtros de seguridad.