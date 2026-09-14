¿‘Huachicol’ eléctrico para minar Bitcoin? Así obtenía energía la granja con 300 computadoras en Puebla

Una granja para minar Bitcoin fue detectada a inicios de septiembre en la zona serrana de Puebla, donde fueron encontrados 300 equipos de cómputo, los cuales representaban un alto consumo ilegal de energía eléctrica.

En Tlaola, Puebla, se encontraba el inmueble, el cual fue asegurado el pasado 6 de septiembre. Debido a las actividades para las que eran utilizadas, las computadoras estaban equipadas y acondicionadas para funcionar sin descanso.

Elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguraron el almacén mientras se desarrollan las investigaciones.

La investigación principal se enfoca en la ilegalidad de la minería de criptomonedas; sin embargo, otros ilícitos podrían estar relacionados con la granja de computadoras, tal como el robo de electricidad.

¿Cómo obtienen energía las granjas de criptomonedas?

Este tipo de inmuebles con tantos equipos de cómputo conectados y funcionando ininterrumpidamente, obtienen por lo general el suministro eléctrico con conexiones clandestinas a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que evaden el pago de la energía.

En este caso, el Gobierno de Puebla no dio a conocer si esta granja de computadoras para la minería de criptomonedas contaba con contratos legales con la CFE.

Las granjas de minería de criptomonedas son grandes instalaciones donde se crean monedas digitales. Es a través de equipo de cómputo que se resuelven cálculos matemáticos hasta obtener una o una porción de token que se busca. Con este método entran en circulación nuevas monedas.

Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, informó que estos tipos de redes delictivas se aprovechan de lugares alejados, para evitar se escuche el ruido de los equipos, y también la cercanía con las instalaciones hidroeléctricas de la Sierra Norte del estado.

“Estas plataformas resuelven ecuaciones complejas para confirmar transacciones y generan recompensas en criptomonedas que se almacenan de forma segura en billeteras (...) necesitan una cantidad importante de electricidad y refrigeración para seguir funcionando de manera eficiente”, informaron las autoridades de Puebla en un comunicado.