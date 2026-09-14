¿Robarán tu identidad por hacer una foto de los 80 con IA? Alertan por suplantación de identidad

Alertan por riesgos de seguridad por compartir fotografías de alta calidad con la IA.

El nuevo trend de los años 80 con Inteligencia Artificial (IA) que permite a las personas recrear cómo se habrían visto hace cuatro décadas podría poner en riesgo la seguridad de los usuarios, ya que las selfies se están convirtiendo en un nuevo activo de valor para los ciberdelincuentes.

De acuerdo con María Isabel Manjarrez, investigadora senior de Kaspersky, las fotografías de alta calidad del rostro pueden contener información facial susceptible de procesamiento que, en conjunto con nombres, teléfonos, perfiles sociales y otros datos disponibles en internet, podrían ser utilizadas para construir perfiles digitales completos que facilitarán la suplantación de identidad.

“Estos trends muestran cómo un incentivo divertido puede llevarnos a entregar información personal sin detenernos a pensar qué sucede después con ella. Una fotografía clara del rostro puede ser procesada para obtener características biométricas y, a diferencia de una contraseña, nuestro rostro no puede cambiarse si esa información termina expuesta o es utilizada indebidamente”, señaló la experta en ciberseguridad.

Explicó que la amenaza depende, en gran medida, de las plataformas, ya que después de ser cargadas, pueden establecer condiciones sobre almacenamiento, conservación o usos posteriores, incluido el posible empleo de contenido para desarrollar o entrenar sistemas de IA.

Además, según el estudio de Kaspersky, el problema es más grave en México dado que 23 por ciento de los usuarios en el país reconocen que no revisan los permisos solicitados por una aplicación antes de instalarla.

“Una selfie puede revelar más información de la que el usuario pretende compartir (…) esa imagen del rostro puede ser utilizada en documentos oficiales, credenciales, ubicaciones, placas o incluso en los datos de otras personas”, comentó Manjarrez.

Con lo anterior, la especialista afirmó que esta advertencia no significa que los usuarios dejen de utilizar herramientas de IA, sino hacerlo con mayor control para evitar compartir datos sensibles.

“Antes de sumarse al trend, hay que verificar quién opera la plataforma, qué hará con la fotografía, cuánto tiempo la conservará y evitar entregar permisos o información que no sean necesarios para generar la imagen”, concluyó la investigadora de Kaspersky.