¿Un viaje o el enganche de un auto? Esto cuesta comprar el iPhone Duo y todos los nuevos gadgets de Apple

¿Te gastarías 80 mil pesos en Apple? Esto cuesta el iPhone Duo y sus nuevos gadgets. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Apple/Shutterstock

¿Un vuelo internacional o el enganche de un coche? Apple presentó los nuevos modelos de iPhone, AirPods y el esperado plegable que nombró Duo.

Ante las pocas innovaciones tecnológicas incorporadas en estos nuevos productos, algunos internautas se centraron en el alza de los precios y los compararon con otras actividades o productos que se pueden comprar por el mismo monto.

En total, fueron presentados seis dispositivos nuevos: iPhone 18 Pro y Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, AirPods 5 y el primer iPhone Duo.

De acuerdo con los valores de preventa, en su modelo inicial, el iPhone Duo tendrá un costo de 47 mil 999 pesos; el iPhone 18 Pro costará 29 mil 999 pesos y el Pro Max, 31 mil 999 pesos.

Mientras que el Apple Watch Series 12 iniciará con un precio de 8 mil 999 pesos, el Ultra 4 costará a partir de 19 mil 999 pesos.

Por último, los AirPods 5 tendrán un valor de 2 mil 999 pesos. En total, si alguien quisiera comprar el iPhone Duo y los gadgets presentados por Apple, tendría que gastar 79 mil 996 pesos.

Pagar boletos para viajar por el mundo

El valor de los productos de Apple es tan alto que se puede comparar con el costo de boletos de avión para viajar al extranjero. Por ejemplo, Japón es uno de los países más populares entre los jóvenes.

De acuerdo con una revisión de las ofertas de las aerolíneas, es posible adquirir un boleto hasta por 35 mil pesos por persona.

También existen opciones para visitar Europa, con la posibilidad de viajar a España o Francia, con precios de entre 25 mil y 65 mil pesos.

En caso de no tener la intención de viajar al otro lado del mundo, también existen vuelos que los mexicanos pueden adquirir para visitar Sudamérica, como Colombia y Argentina, con precios que oscilan entre 30 mil y 50 mil pesos.

¿Enganche para un automóvil en lugar de un iPhone Duo?

En México, algunas agencias ofrecen modelos nuevos a precios accesibles que rondan entre 249 mil y 300 mil pesos.

Con 80 mil pesos es posible entregar un enganche de casi el 20 por ciento del valor total del vehículo, siempre que se trate de una versión de entrada.

Cabe recordar que las agencias reducen el monto de las mensualidades cuando el enganche es mayor. Es decir, las personas tendrían que realizar pagos más bajos hasta liquidar su deuda.