Apple filtra 4 nuevos productos: Así funcionarían los AirPods con cámara que serán los ‘ojos’ de Siri

Apple avanza en el desarrollo de unos nuevos AirPods con cámaras integradas que podrían convertirse en uno de los primeros dispositivos de la compañía diseñados específicamente para aprovechar funciones de inteligencia artificial.

De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto, los nuevos audífonos ya se encuentran en una etapa avanzada de desarrollo, con prototipos que cuentan con un diseño y funcionalidades prácticamente definitivos. El lanzamiento, sin embargo, todavía podría retrasarse si Apple no queda satisfecha con las funciones de inteligencia visual.

¿Cómo funcionarían los AirPods con cámara de Apple?

A diferencia de una cámara convencional, los sensores incorporados en los AirPods no estarían pensados para tomar fotografías o grabar videos. Su principal función sería captar información visual del entorno para que la inteligencia artificial pueda interpretarla y ofrecer respuestas al usuario.

Las cámaras estarían colocadas en ambos audífonos y captarían imágenes en baja resolución. De esta manera, funcionarían como una especie de “ojos” para Siri y permitirían al asistente digital comprender qué está viendo el usuario.

El diseño sería similar al de los AirPods Pro 3, aunque los nuevos audífonos tendrían tallos más largos para alojar las cámaras.

Por ejemplo, una persona podría encontrarse frente a diferentes ingredientes de cocina y preguntarle a Siri qué platillo podría preparar con ellos. La inteligencia artificial analizaría lo que captan las cámaras y proporcionaría una respuesta.

La función también podría utilizarse para obtener indicaciones. Los AirPods serían capaces de identificar elementos del entorno y utilizarlos como referencias para ofrecer instrucciones más precisas, como señalar un punto de referencia y avisar al usuario cuándo debe girar.

Apple prueba la privacidad de los AirPods con cámara

Uno de los principales retos de este tipo de dispositivos es la privacidad, especialmente porque las cámaras podrían captar accidentalmente a otras personas.

Para enfrentar esta preocupación, Apple habría incorporado una pequeña luz LED en los audífonos que se encendería cuando los datos visuales sean enviados a la nube. Sin embargo, debido al reducido tamaño de los AirPods, todavía existe la duda sobre qué tan visible será este indicador.

El objetivo es que las cámaras no funcionen como las de un teléfono convencional, sino como una herramienta para que la inteligencia artificial pueda interpretar el entorno y ayudar al usuario.

¿Cuándo llegarían los nuevos AirPods?

Los AirPods con cámaras llevan alrededor de cuatro años en desarrollo. Apple tenía previsto presentarlos durante la primera mitad de 2026, pero el proyecto habría sufrido retrasos relacionados con la actualización de Siri.

La nueva versión del asistente está prevista para septiembre, después de que Apple actualizara sus modelos de inteligencia artificial subyacentes con tecnología de Gemini, de Alphabet.

Los prototipos de los AirPods se encuentran actualmente en la etapa DVT, correspondiente a las pruebas de validación del diseño. Esta fase precede a la PVT, en la que comienzan las pruebas relacionadas con la producción en masa.

Aunque el hardware estaría prácticamente listo, Apple todavía debe resolver algunos aspectos relacionados con la inteligencia artificial. Si la compañía considera que las funciones de inteligencia visual no ofrecen la calidad esperada, el lanzamiento podría volver a posponerse.

AirPods, gafas y un colgante: la nueva apuesta de Apple por la IA

Los nuevos AirPods formarían parte de una estrategia más amplia de Apple para incorporar inteligencia artificial a dispositivos que puedan acompañar al usuario durante el día.

La compañía también trabaja en unas gafas inteligentes y en un colgante equipado con cámaras, productos que podrían llegar a partir de 2027. Sin embargo, ambos proyectos estarían menos avanzados que los nuevos AirPods.

Apple espera una fuerte demanda de sus audífonos con cámaras y ya trabaja en asegurar suficientes componentes para su fabricación. El suministro podría representar un desafío debido a la escasez que afecta al sector de chips de memoria y otros componentes de silicio.

De concretarse su lanzamiento, los nuevos AirPods representarían un cambio importante en la estrategia de Apple: pasar de unos audífonos enfocados principalmente en audio a un dispositivo capaz de interpretar el entorno del usuario y utilizar esa información para alimentar experiencias de inteligencia artificial.