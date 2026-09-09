Preventa del iPhone 18 Pro y Pro Max: ¿Cuándo comienza y cuánto costará en México?

Como parte del lanzamiento, Apple aumentó el precio de los modelos Pro en 100 dólares.

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, anunció este miércoles los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, los cuales estarán disponibles en tres nuevos colores y tendrán una cámara con apertura variable.

Según la compañía, los dispositivos Pro incorporan el chip A20, más rápido, y ofrecen la mayor duración de batería en la historia del iPhone.

“Hemos logrado avances enormes en las áreas más importantes”, declaró el director ejecutivo John Ternus durante la presentación. Esto incluye la inteligencia artificial, el rendimiento, la duración de la batería y las funciones de la cámara, añadió.

El dispositivo también está disponible en un nuevo color burdeos, además de negro, plateado y un tono azulado que recuerda al hielo. Y una cámara de vapor de última generación ayuda a controlar el calor.

Al inicio del evento, que se transmitió en directo desde la sede de la compañía en Cupertino, California, Apple presentó nuevas versiones del iPhone Pro, los AirPods y sus relojes inteligentes.

Esta presentación supone el debut de Ternus, quien asumió el cargo el 1 de septiembre. El veterano director ejecutivo, Tim Cook, permanecerá en Apple como presidente ejecutivo.

¿Cuándo comienza la preventa para el iPhone 18 y el Pro Max en México?

Durante el evento, Apple informó que las reservas anticipadas comienzan el 12 de septiembre y los productos saldrán a la venta el 18 de septiembre.

Para México, se mantiene la fecha, pero la preventa comenzará a las 6:00 de la mañana.

Apple Event Apple Inc.

¿Cuánto costarán los iPhone 18 y Pro Max en México?

Los precios del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max son los siguientes:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Como parte del lanzamiento, Apple aumentó el precio de los modelos Pro en 100 dólares. El iPhone 18 Pro costará mil 199 dólares, mientras que el Pro Max tendrá un precio de mil 299 dólares.

¿Qué se sabe sobre los nuevos AirPods 5?

Apple presentó este miércoles los AirPods 5, las nuevas versiones de sus auriculares de gama baja que ofrecen cancelación de ruido.

En el evento, aseguró que estos dispositivos seguirán teniendo un precio inicial de 129 dólares.

Su precio en México es de 2 mil 999 pesos.

El precio de los AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica, que incluye sensor de fuerza con control de volumen por deslizamiento y mayor duración de la batería, es de 3 mil 299 pesos.

Además, cuentan con traducción en vivo que ayudará a las personas a comunicarse en otros idiomas y con el nuevo Siri AI que “te brinda acceso a un asistente de IA más poderoso y personalizado en tu iPhone, sin usar las manos”.

Apple presenta el iPhone Duo, su primer teléfono plegable

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, anunció este miércoles su primer teléfono plegable, bautizado como ‘iPhone Duo’, que tiene un tamaño similar al de un “pasaporte” cuando está cerrado -con una pantalla de 5,4 pulgadas- y costará mil 999 dólares.

Cuando se despliega la pantalla, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7.6 pulgadas, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone.

“Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria”, explicó Ternus en el evento de presentación en la sede de la empresa en Cupertino (California).

Con información de Bloomberg y EFE