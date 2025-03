La amistad de Antonio Aguilar con presidentes de EU: ‘Venga a quemarse con los mexicanos’

‘Lo que pasó en este mundo nomás el recuerdo queda’... y se convierte en anécdota: Antonio Aguilar, pareja de Flor Silvestre, visitó la Casa Blanca para reunirse con dos expresidentes de Estados Unidos: Ronald Reagan y Jimmy Carter cuando su hijo Pepe era un niño.

La historia la contó el papá de Ángela Aguilar, donde también recordó el momento en que el intérprete de ‘Un puño de tierra’ invitó a Reagan a “quemarse con los mexicanos” en un evento.

El cantante Antonio Aguilar es el integrante fundador de la Dinastía Aguilar, a la que pertenecen artistas como Majo Aguilar y Leonardo.

Antonio Aguilar y Flor Silvestre fueron pareja. (Foto: Facebook @pepeaguilaroficial)

¿Cómo era la relación de Antonio Aguilar con Ronald Reagan y Jimmy Carter?

La primera vez que Antonio Aguilar visitó la Casa Blanca fue para conocer a Jimmy Carter, sin embargo, Pepe no lo recuerda con detalles porque era un niño.

“Mi papá fue invitado a la oficina oval de los presidentes en dos ocasiones y los trataba igual que a quién vendía en la calle, eso me impactó (...) La primera vez fue con Jimmy Carter y yo era muy niño, no me importaba la política ni la Casa Blanca, hasta me daba flojera que me despertaran temprano, yo solo quería comer”, informó Pepe Aguilar en una entrevista para el pódcast de Javier Paniagua.

El intérprete de ‘Lamberto Quintero’ se reunía con los dos políticos (en ocasiones diferentes) en reuniones privadas, sin embargo, en una ocasión Ronald Reagan le solicitó apoyo para convencer a los latinos para votar por su reelección presidencial: “Él le pidió ir a Estados Unidos para darles un mensaje a los latinos para que votaran por él y lo reeligieran, Ellos se conocían desde que Reagan era gobernador de California”

El esposo de Flor Silvestre invitó al expresidente de Estados Unidos a un evento para “quemarse con los mexicanos”.

“Una vez le mandó una carta Ronald Reagan y lo invitó a que fuera a un evento suyo, a quemarse con los mexicanos y si fue para regalarle una cartera a mi papá, para poner tarjetas. Cuando fue presidente y se encontraron, mi papá le dijo que tenía la misma cartera y como le gustó el detalle, entonces mandó a hacer un cuadro con la imagen del expresidente y de Antonio Aguilar”, reveló el cantante de ‘Cuídamela bien’.

Antonio Aguilar conoció a Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos. (Foto: AP) (Branden Camp/AP)

¿Cómo eran las visitas de Antonio y Pepe Aguilar a la Casa Blanca?

El cantante Antonio Aguilar fue en dos ocasiones a la Casa Blanca y lo hicieron atravesar unos túneles, presuntamente por seguridad:

“Me acuerdo de que un día antes de llegar nos pasaron por otro edificio y nos llevaron por varios túneles, yo creo por seguridad y por fin llegamos a desayunar, me lo acabé en dos patadas y pregunté si había más, mi mamá me dio el suyo y también me lo acabé (...) Con Ronald Reagan fue diferente, fui más grande, cuando tenía 16 años y ya entendía el momento, yo me fijaba en todo y me sorprendí porque estábamos ahí e íbamos a ver al presidente”, reveló el suegro de Christian Nodal.

Pepe Aguilar acudió a la oficina oval cuando era mayor por invitación de Barack Obama, a quien calificó como una “de las personas más inteligentes” que ha conocido:

“Estuve un par de ocasiones, una con Barack Obama y platicamos, la segunda ocasión fui, pero no estuve en la Casa Blanca, estaba en un edificio cercano (...) Me quejé por un programa migrante y mi esposa me regañó”.