Dinastía Aguilar enfurece por rumores de supuesto aborto de Ángela: ‘Sobrepasa los límites’

Acaba de una vez con esta historia: Pepe Aguilar compartió un comunicado en la cuenta de Instagram de Prensa Aguilar, donde respondió a los rumores de un embarazo y posterior aborto de Ángela.

El presunto papá del bebé era Christian Nodal, esposo de Ángela, pero la familia Aguilar publicó un mensaje al respecto:

“En relación con las recientes afirmaciones realizadas por influencers, youtubers y diversos medios en los que sostienen que Ángela Aguilar habría tenido un aborto y que recibió amenazas de su papá y queremos expresar nuestra preocupación y por eso puntualizamos el tema”.

Ángela Aguilar y Nodal presuntamente iban a tener u hijo, pero lo abortaron. (Foto: AFP)

En el texto aparecen distintos puntos donde compartieron su opinión acerca de los rumores: “Las afirmaciones hechas son totalmente infundadas y quienes lo afirman tienen la obligación de presentar pruebas de ello”.

“En el ámbito público hay temas que pueden resultar graciosos o de poca importancia, sin embargo, insinuar algo de esta magnitud, sobrepasa por completo los límites de lo aceptable (...) La difusión de rumores que socavan la dignidad de las personas causan daños a la comunidad y quienes lo hagan pueden ser acreedores a sanciones legales”.

La familia Aguilar pidió a los influencers y comunicadores a no compartir rumores y generar un impacto negativo a “los más vulnerables”.

Comunicado de prensa de Los Aguilar respecto a la difusión de un presunto aborto de Ángela. (Foto: Instagram @prensaaguilarof)

¿Dónde surgieron los rumores de un embarazo y aborto de Ángela Aguilar?

El rumor de un embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal en años anteriores (sin especificar la fecha) inició con las declaraciones del influencer Zorrito Youtubero.

El youtuber reveló que el intérprete de ‘Me vas a extrañar’ lo amenazó en un mensaje privado para no difundir la información del presunto aborto de la cantante de regional mexicano.

Sin embargo, es importante destacar que Zorrito youtubero no presentó ninguna prueba de que la hija de Pepe Aguilar acudiera a una clínica para realizar la interrupción del embarazo, tampoco mostró fotos o documentos que comprueben que ‘Angelita’ inició el periodo de gestación.

“Desde hace varios días me llegó info de que supuestamente Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero tuvieron que mandar al bebé con ‘San Pedro’, me llegaron pruebas, pero no sé si sea prudente compartirlo, es muy delicado el asunto”, escribió Zorrito Youtubero en una historia temporal de Instagram.

Javier Mata, nombre real del influencer, no tiene contenido en su perfil de YouTube y en su cuenta de X no hay ninguna actualización desde el pasado 15 de febrero, cuando posteó acerca de los ataques de los fans de Kimberly Loaiza por criticar la carrera de la artista.