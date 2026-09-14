Onda tropical 39 ‘pega’ a México: Estos son los estados con lluvias fuertes y riesgo de inundaciones

Conagua alertó por lluvias que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves debido a los efectos de la onda tropical 39.

La onda tropical 39 ‘empapará’ con lluvias intensas a distintos estados en el occidente del país a partir de este lunes 14 de septiembre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Dichos fenómenos ocurrirán durante las fiestas patrias, que estarán marcadas por precipitaciones y tormentas eléctricas.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno, en combinación con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en buena parte del territorio nacional.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Además, las lluvias más intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

¿Qué estados serán afectados por la onda tropical 39?

Para este lunes 14 de septiembre, Conagua pronostica lluvias intensas en el norte de Sinaloa y muy fuertes en las siguientes regiones:

Sur de Baja California Sur.

Este y sur de Sonora .

. Oeste y sureste de Chihuahua.

Noroeste de Durango .

. Sur de Zacatecas.

Aguascalientes .

. Este y sur de Nayarit.

Norte, centro y oeste de Jalisco .

. Colima.

Centro y oeste de Guanajuato .

. Centro y sur de Veracruz.

Norte, oeste y este de Oaxaca.

Mientras que las lluvias fuertes ocurrirán en las siguientes áreas del país:

Sur de Coahuila.

Sur de Nuevo León.

Sur de Michoacán.

Oeste, centro y este de Guerrero.

Sur de Querétaro .

. Suroeste de Hidalgo.

Norte y centro de Edomex .

. Norte y sureste de Puebla.

Oeste, sur y este de Chiapas.

Las precipitaciones aisladas se registrarán en Quintana Roo y los intervalos de chubascos en las siguientes entidades:

Tamaulipas .

. San Luis Potosí.

Ciudad de México.

Tlaxcala.

Morelos .

. Tabasco.

Campeche .

. Yucatán.

¿Qué sabemos de la onda tropical 39?

Por la onda tropical 39 y la interacción de los sistemas mencionados, en las regiones montañosas existe riesgo de deslaves, mientras que las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y granizo.

En Baja California Sur, las precipitaciones podrían provocar además reducción de visibilidad y aumento en los niveles de arroyos.

En Oaxaca, las autoridades estatales señalaron que la aproximación de la onda tropical 39, junto con una circulación ciclónica y una vaguada en altura, favorecerá la inestabilidad atmosférica, con posibles tormentas localmente fuertes y actividad eléctrica.

A pesar de las lluvias, se mantendrán también las temperaturas altas en distintas regiones. Conagua prevé máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y noroeste de Sonora.