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Onda tropical 39 ‘pega’ a México: Estos son los estados con lluvias fuertes y riesgo de inundaciones

La onda tropical 39 mantiene condiciones de lluvia en varias regiones de México, con precipitaciones fuertes a intensas.

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. Conagua alertó por lluvias que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves debido a los efectos de la onda tropical 39. (Camila Ayala Benabib)
Por Redacción

La onda tropical 39 ‘empapará’ con lluvias intensas a distintos estados en el occidente del país a partir de este lunes 14 de septiembre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Dichos fenómenos ocurrirán durante las fiestas patrias, que estarán marcadas por precipitaciones y tormentas eléctricas.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno, en combinación con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en buena parte del territorio nacional.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Además, las lluvias más intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

¿Qué estados serán afectados por la onda tropical 39?

Para este lunes 14 de septiembre, Conagua pronostica lluvias intensas en el norte de Sinaloa y muy fuertes en las siguientes regiones:

  • Sur de Baja California Sur.
  • Este y sur de Sonora.
  • Oeste y sureste de Chihuahua.
  • Noroeste de Durango.
  • Sur de Zacatecas.
  • Aguascalientes.
  • Este y sur de Nayarit.
  • Norte, centro y oeste de Jalisco.
  • Colima.
  • Centro y oeste de Guanajuato.
  • Centro y sur de Veracruz.
  • Norte, oeste y este de Oaxaca.

Mientras que las lluvias fuertes ocurrirán en las siguientes áreas del país:

  • Sur de Coahuila.
  • Sur de Nuevo León.
  • Sur de Michoacán.
  • Oeste, centro y este de Guerrero.
  • Sur de Querétaro.
  • Suroeste de Hidalgo.
  • Norte y centro de Edomex.
  • Norte y sureste de Puebla.
  • Oeste, sur y este de Chiapas.

Las precipitaciones aisladas se registrarán en Quintana Roo y los intervalos de chubascos en las siguientes entidades:

  • Tamaulipas.
  • San Luis Potosí.
  • Ciudad de México.
  • Tlaxcala.
  • Morelos.
  • Tabasco.
  • Campeche.
  • Yucatán.

¿Qué sabemos de la onda tropical 39?

Por la onda tropical 39 y la interacción de los sistemas mencionados, en las regiones montañosas existe riesgo de deslaves, mientras que las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y granizo.

En Baja California Sur, las precipitaciones podrían provocar además reducción de visibilidad y aumento en los niveles de arroyos.

En Oaxaca, las autoridades estatales señalaron que la aproximación de la onda tropical 39, junto con una circulación ciclónica y una vaguada en altura, favorecerá la inestabilidad atmosférica, con posibles tormentas localmente fuertes y actividad eléctrica.

A pesar de las lluvias, se mantendrán también las temperaturas altas en distintas regiones. Conagua prevé máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

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