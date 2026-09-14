Onda tropical 39 ‘pega’ a México: Estos son los estados con lluvias fuertes y riesgo de inundaciones

La onda tropical 39 ‘empapará’ con lluvias intensas a distintos estados en el occidente del país a partir de este lunes 14 de septiembre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Dichos fenómenos ocurrirán durante las fiestas patrias, que estarán marcadas por precipitaciones y tormentas eléctricas.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno, en combinación con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en buena parte del territorio nacional.
Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Además, las lluvias más intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.
¿Qué estados serán afectados por la onda tropical 39?
Para este lunes 14 de septiembre, Conagua pronostica lluvias intensas en el norte de Sinaloa y muy fuertes en las siguientes regiones:
- Sur de Baja California Sur.
- Este y sur de Sonora.
- Oeste y sureste de Chihuahua.
- Noroeste de Durango.
- Sur de Zacatecas.
- Aguascalientes.
- Este y sur de Nayarit.
- Norte, centro y oeste de Jalisco.
- Colima.
- Centro y oeste de Guanajuato.
- Centro y sur de Veracruz.
- Norte, oeste y este de Oaxaca.
Mientras que las lluvias fuertes ocurrirán en las siguientes áreas del país:
- Sur de Coahuila.
- Sur de Nuevo León.
- Sur de Michoacán.
- Oeste, centro y este de Guerrero.
- Sur de Querétaro.
- Suroeste de Hidalgo.
- Norte y centro de Edomex.
- Norte y sureste de Puebla.
- Oeste, sur y este de Chiapas.
Las precipitaciones aisladas se registrarán en Quintana Roo y los intervalos de chubascos en las siguientes entidades:
- Tamaulipas.
- San Luis Potosí.
- Ciudad de México.
- Tlaxcala.
- Morelos.
- Tabasco.
- Campeche.
- Yucatán.
¿Qué sabemos de la onda tropical 39?
Por la onda tropical 39 y la interacción de los sistemas mencionados, en las regiones montañosas existe riesgo de deslaves, mientras que las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y granizo.
En Baja California Sur, las precipitaciones podrían provocar además reducción de visibilidad y aumento en los niveles de arroyos.
En Oaxaca, las autoridades estatales señalaron que la aproximación de la onda tropical 39, junto con una circulación ciclónica y una vaguada en altura, favorecerá la inestabilidad atmosférica, con posibles tormentas localmente fuertes y actividad eléctrica.
A pesar de las lluvias, se mantendrán también las temperaturas altas en distintas regiones. Conagua prevé máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y noroeste de Sonora.