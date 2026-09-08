⁠‘No sabemos quién paga’: Banda El Recodo responde a Emma Coronel sobre presunto show en bautizo de sus hijas

Emma Coronel aseguró que El Recodo tocó en el bautizo de sus hijas. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

Emma Coronel reveló durante una transmisión en vivo que la Banda El Recodo se presentó en el bautizo de sus hijas, fruto de su relación con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Tras sus declaraciones, integrantes de la agrupación de regional mexicano señalaron que desconocen quién contrata o paga por sus presentaciones.

La modelo no solo mencionó a los intérpretes de ‘Y llegaste tú’, sino también aseguró que Los Tucanes de Tijuana estuvieron presentes durante la misma fiesta privada.

Las declaraciones de Emma Coronel ocurrieron durante un live en su perfil de Kick, plataforma en la que suele responder preguntas de sus seguidores y compartir algunos aspectos de su vida.

Anteriormente, la esposa de ‘El Chapo’ Guzmán había compartido en la misma red social que una de sus canciones favoritas es ‘El águila blanca’, de Los Tucanes de Tijuana, agrupación con la que incluso tiene una fotografía.

Emma Coronel tuvo dos hijas con 'El Chapo' Guzmán. (Foto: Bloomberg) (Bloomberg)

¿Qué dijo El Recodo sobre las declaraciones de Emma Coronel?

Ricky Yocupicio y Geovanni Mondragón, actuales vocalistas de El Recodo, respondieron a las declaraciones de Emma Coronel, quien también ha participado en eventos de moda como el Fashion Week de Milán.

Los cantantes señalaron que la presencia de la agrupación en aquella celebración tendría que ser confirmada o descartada por las personas que estuvieron en el evento. Además, explicaron que ellos no suelen preguntar quién contrata o paga por sus presentaciones.

“No sabemos si trabajaron, pero a fin de cuentas, nosotros vamos a lugaresy damos presentaciones donde no sabemos quién nos pagan, si tú tienes la manera puedes hacerlo puedes contratarnos, no menospreciamos a nadie, puede ser un mesero, un empresario o un albañil, cualquiera nos puede solicitar”, declaró Mondragón en una entrevista con distintos medios, compartida por De Primera Mano.

Yocupicio subrayó que tampoco suelen preguntar qué tipo de evento es al que acuden y aseguró que no tienen nada que ocultar. Incluso señaló que, si en algún momento tocaron para un personaje relacionado con el narcotráfico mexicano, como ‘El Chapo’ Guzmán, pudieron no haberse enterado.

“No nos da miedo, no debemos nada, si estuvimos en un evento para alguno de estos personajes, no lo sabemos, no es que lleguemos a saludar. Fuimos una vez a una fiesta donde no había ni escenario, pero no cuestionamos nada”, explicó en el mismo encuentro con la prensa.

¿Cuándo nacieron las hijas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán?

Emma Coronel y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán son padres de unas gemelas, quienes nacieron el 15 de agosto de 2011 en un hospital de Lancaster, California, en Estados Unidos.

De acuerdo con una publicación de Univision, ese día existió un discreto operativo federal alrededor del hospital Antelope Valley, ubicado al norte de Los Ángeles, debido a que Emma Coronel ingresó al área de maternidad para dar a luz.

Las hijas de Emma Coronel y ‘El Chapo’ nacieron con apenas un minuto de diferencia: una a las 3:50 de la tarde y la otra a las 3:51. Al haber nacido en territorio estadounidense, obtuvieron la ciudadanía de ese país.