Emma Coronel relata su detención en EU y su paso por prisión: ‘Estuve en un cuartito, no salía’

Emma Coronel fue sentenciada en Estados Unidos, donde se declaró culpable por delitos como el tráfico de drogas y lavado de dinero. (Foto: EFE/Freepik)

Emma Coronel, esposa del ‘Chapo’ Guzmán, estuvo en prisión después de declararse culpable por delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero. Durante su estancia en una cárcel de Estados Unidos, la modelo aseguró que permaneció aislada durante aproximadamente un año.

Según relató la modelo, estuvo en una habitación pequeña, donde tenía prohibido salir y convivir o hablar con otras reclusas.

Pero antes de llegar a prisión, Emma Coronel fue detenida luego de viajar a Estados Unidos. Aunque desde el avión observó la presencia de agentes de seguridad, aseguró que nunca imaginó que se encontraban ahí para detenerla.

Emma Coronel estuvo aislada en prisión, reveló. (Foto: AP)

Así fue la detención de Emma Coronel en Estados Unidos

Emma Coronel viajó a Estados Unidos en febrero de 2021 y aterrizó en Washington. Desde la ventana del avión observó a varios agentes de seguridad, pero no pensó que el operativo estuviera relacionado con ella.

“Me bajaron del avión, me detuvieron arriba, no en el aeropuerto, iba sola, subieron por mí y me llevaron por otra puerta”, explicó durante una transmisión con Lonche y Willito.

“Había camionetas negras, eran para mí. Nadie se movió, entraron agentes del FBI y me pidieron acompañarlos, todo fue muy rápido, en cuestión de minutos”, agregó en el documental Casada con El Chapo Guzmán: Emma Coronel habla.

¿Cómo fue el paso de Emma Coronel por prisión?

En un inicio, la esposa de ‘El Chapo’ Guzmán recibió una condena de tres años, equivalentes a 36 meses de prisión, además de cuatro años en libertad condicional. Sin embargo, posteriormente las autoridades estadounidenses redujeron su sentencia y finalmente pasó 18 meses en prisión.

“Me podían dar una sentencia más larga, es cuando dices está bien, no me dieron la libertad, pero hubo un límite, es ahí donde te das cuenta de lo que pasa, de cuánto tiempo vas a pasar ahí dentro, lo asimilas y decides cómo pasar el tiempo”, mencionó en la misma transmisión en Kick.

La modelo también describió las condiciones en las que permaneció durante su aislamiento y aseguró que la percepción del tiempo dentro de prisión era diferente.

“Un día adentro es el doble de acá afuera, sientes todo más intenso. No sé si te imaginas que las personas se la pasan juntas adentro, pero no, yo estaba aislada en un cuartito de 2 metros por 2, no salía, estuve un año, mi break era en la madrugada porque si hubiera sido a otra hora tenían que encerrar a todas”.

De acuerdo con su relato, dentro de la habitación tenía un baño, una pequeña mesa para comer y una cama. Además, no tenía permitido convivir con otras reclusas.

La esposa del 'Chapo', Emma Coronel, contó algunos detalles de su detención en un documental de HBO Max. (Foto: Versant Media).

“No (podía hablar con alguien más). A veces te gritabas con alguien de celda a celda, por mí yo hubiera andado en medio de todas, salir”.

Para sobrellevar su estancia en prisión, Emma Coronel aseguró que realizaba ejercicio y estudiaba. Sin embargo, reconoció que uno de los aspectos más difíciles fue permanecer alejada de sus hijas.

“Fue duro, estar separada de mis hijas fue lo peor del mundo, tenía tiempo para llorar y pensar, pero estaba en depresión, tenía temor a la sentencia”, añadió en el documental de HBO Max.

Emma Coronel salió de prisión en septiembre de 2023 y posteriormente fue trasladada a un centro en el que los internos reciben asesoría y apoyo como parte de su proceso de reinserción progresiva en la sociedad.