‘Te voy a cambiar el nombre’: Pemex rebautiza por segunda vez a la empresa que envía petróleo a Cuba

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, dijo que Cuba sí pagó por los envíos de crudo hechos desde 2023.

La empresa utilizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) para mandar crudo a Cuba cambió de nombre por segunda ocasión en menos de medio año, y en esta ocasión también modificó su estrategia de exportaciones a la isla.

El primer cambio de nombre ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando la empresa que originalmente operaba como Gasolinas Bienestar pasó a denominarse Servicios Logísticos Integrales Mumiya y, posteriormente, volvió a cambiar su razón social a Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos a partir del 22 de mayo, reveló la forma 6K entregada por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

La empresa creada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha operado bajo tres denominaciones distintas desde que comenzó a realizar exportaciones hacia Cuba en julio de 2023.

El segundo cambio de nombre fue aprobado por unanimidad por los accionistas durante una asamblea celebrada el 11 de mayo.

“Actualmente la denominación social de la empresa es Servicios Logísticos Integrales Mumiya, sin embargo, los accionistas consideran conveniente cambiar su denominación a Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos, para lo cual se obtuvo la autorización de la Secretaría de Economía”, según documentos del Registro Público de Comercio en poder de El Financiero.

El trámite de cambio de denominación quedó formalizado el 22 de mayo e inscrito el 30 de junio.

¿Qué productos manda Pemex a Cuba?

El cambio corporativo coincide con una transformación en las exportaciones energéticas de Pemex hacia Cuba.

Durante el semestre terminado el 30 de junio de 2026, Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos exportó únicamente 900 barriles diarios de productos petrolíferos (gasolinas y combustibles ya refinados) por un valor acumulado de 14.7 millones de dólares.

Estas operaciones representaron apenas 0.1 por ciento de las ventas totales de exportación de Pemex.

En el documento correspondiente al primer semestre, Pemex ya no reporta volúmenes de petróleo enviados a Cuba. La situación contrasta con lo observado en años anteriores. En 2025, todavía bajo el nombre de Gasolinas Bienestar, la empresa exportó a Cuba un promedio de 15 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2 mil 200 barriles diarios de productos petrolíferos. Esas operaciones alcanzaron un valor conjunto de 500 millones de dólares.

Entre 2023 y 2025, las exportaciones de petróleo y derivados realizadas mediante Gasolinas Bienestar acumularon un valor de mil 500 millones de dólares.

La desaparición de los envíos de crudo ya había comenzado a observarse durante el primer trimestre de 2026, cuando Pemex dejó de reportarlos por primera vez desde 2023 y mantuvo únicamente exportaciones de petrolíferos por alrededor de 900 barriles diarios, 55 por ciento menos que un año antes.

Pemex señaló que las ventas realizadas por Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos se efectúan mediante contratos denominados en pesos a las tasas vigentes en el mercado y aseguró contar con procedimientos para garantizar que las operaciones se realicen en cumplimiento de la legislación aplicable.