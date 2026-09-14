Estreno de ‘Habilidad Física 100 México’: Fecha, dónde ver, lista de participantes y más

Netflix prepara el estreno de una nueva competencia en la que 100 participantes ponen a prueba sus capacidades físicas y mentales con perfiles de distintas disciplinas deportivas y oficios.
Habilidad Física 100: México aterriza como el nuevo reality show deportivo con un formato que enfrenta a los concursantes en retos de fuerza, resistencia, agilidad y estrategia, sin categorías que los separen por género, peso o disciplina.
¿De qué trata ‘Habilidad Física 100: México’, el nuevo reality de Netflix?
Habilidad Física 100: México es la adaptación mexicana del formato surcoreano Physical: 100. La producción reúne a un centenar participantes para determinar quién posee el físico más completo del país.
La competencia utiliza pruebas de alta exigencia que ponen a prueba la fuerza, resistencia, velocidad, agilidad, equilibrio y estrategia de los concursantes. El formato contempla una eliminación directa e individual, sin importar el género, el peso o la disciplina de origen de cada participante.
El elenco combina atletas de distintas especialidades con personas de profesiones y actividades físicas. Hay representantes de lucha libre, boxeo, artes marciales mixtas, futbol, clavados, natación, CrossFit, fisicoculturismo, calistenia, Hyrox y otras disciplinas.
También aparecen perfiles como soldados, policías, bomberos, obreros, un taquero, un mariachi y un diablero. La variedad forma parte de la propuesta del programa: todos compiten bajo el mismo concepto físico.
¿Cuándo se estrena ‘Habilidad Física 100: México’ y dónde verlo?
La primera temporada de Habilidad Física 100: México se estrena el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Netflix. La plataforma busca en su porgrama al participante que permanezca al final de la competencia y obtenga el reconocimiento como el atleta más completo de México.
Entre los nombres más reconocibles aparecen el luchador Místico además de Atlantis Jr. y Soberano Jr.; los futbolistas Carlos Salcido y Luis Hernández ‘El Matador’; la triatleta y periodista Vanessa Huppenkothen; así como Jahir Ocampo, Miguel de Lara, Jorge Cantú, Pee Wee y Daniela Fainus.
La producción también incorpora a figuras de otras disciplinas, como el boxeador Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, la nadadora Liliana Ibáñez, el taekwondoín Sonrix y los peleadores de MMA Luis Pride y Lazy Boy.
Lista completa de participantes de Habilidad Física 100: México
La lista proporcionada reúne a los 100 participantes y sus respectivas disciplinas u oficios:
- Carlos Salcido — Futbolista
- Luis Hans — Bombero
- Mariana Khalil — Crossfitera
- Pascual Nadaud — Rugby
- Santos Gabriel — Powerlifter
- Tomatiú López — Atleta
- Victoria Reyes — Fisicoculturista
- ‘El Gallo’ Estrada — Boxeador
- Aldo Gutiérrez — Luchador olímpico
- Gabriela Rodríguez — Entrenadora física y pediatra
- Pee Wee — Cantante
- Marcelino Padilla — Soldado
- Daghni Fresco — Boxeador
- Irma Torbellino — Boxeadora
- David Olvera — Nadador de aguas abiertas
- Daniel Bernal — Atleta de calistenia
- Emmanuel Mejía — Luchador de Muay Thai
- Nico Guzmán — Canoísta
- Mikel España — Escalador
- Fernanda Díaz — Atleta de parkour
- Vanessa Huppenkothen — Comentarista y triatleta
- Jorge Cantú — Beisbolista
- Carmen Baqué — Actriz y atleta híbrida
- Luis Mora — Crossfitero
- ‘Venom’ — Diablero y fisicoculturista
- Omar Zamitiz — Preparador físico
- Roberto Saavedra — Corredor profesional
- Dulce Velázquez — Luchadora olímpica
- Javier Rojo — Gimnasta
- Ángel Herrera — Atleta de calistenia
- Marco Pardo — Atleta de calistenia
- Anita Martínez — Crossfitera
- Jesús Cárcamo — Soldado
- Carlos Santamaría — Ciclismo
- Israel Alarcón — Futbol americano profesional
- Michelle Guirado — Powerlifting
- Laura Burgos — Luchadora de Muay Thai
- Francisco Bolaños — Soldado
- Liliana Ibáñez — Nadadora olímpica
- Mike González — Atleta de Hyrox
- Jesús Gama Jr. — Mariachi
- Luis Hernández ‘El Matador’ — Futbolista
- Pau Haro — Atleta de Hyrox
- George Herrera — Fisicoculturismo
- Ztimpy — Bailarín
- Eduardo Sánchez — Policía
- Cynthia Flores — Luchadora de Muay Thai
- José Hermosillo — Atleta de calistenia
- Daniel Jiménez — Taquero
- Kevin Palacios — Clavadista
- Marlene Coronel — Atleta de parkour
- Iván Guerra — Bloquero
- Yolotl Cabral — Clavadista de altura
- Roldán Goldbaum — Crossfitero
- Natalia González — Escaladora
- Sergio González — Preparador físico
- Jona Herrera — Atleta de parkour
- Dominic Ficachi — Basquetbolista
- Alejandra Gamboa — Atleta híbrida
- Diana Ferrer — Atleta strongman
- Daniela Fainus — Fitness
- Atlantis Jr. — Luchador
- Adrián Chavira — Obrero
- Uriel Gutiérrez — Atleta strongman
- Karen Lara — Atleta de Hyrox
- Emmanuel Benítez — Muay Thai
- Mau Otero — Atleta
- Alberto Castañeda — Atleta de Hyrox
- Mariana Caballero — Atleta de Hyrox
- Alonso Xopin — Soldado
- Jahir Ocampo — Clavadista olímpico
- ‘Sonrix’ — Taekwondoín
- Ángel Quintero — Corredor de obstáculos
- Jazmín Lira — Fisicoculturista
- Soberano Jr. — Luchador
- Aldo Márquez — Atleta de Hyrox
- Patrick Alexandre — Remero olímpico
- Tony Gastelum — Atleta de calistenia
- Jane Valencia — Luchadora olímpica
- Luis Pride — Peleador de MMA
- Místico — Luchador
- Karla Torres — Fisicoculturismo
- Judoman — Judoka
- Miguel de Lara — Nadador olímpico
- Lazy Boy — Peleador de MMA
- Ámbar Garnica — Luchadora olímpica
- Elías Richo — Futbol americano profesional
- Beto Heragui — Preparador físico
- Ceci Tamayo — Corredora olímpica
- Manuel Vázquez — Soldado
- Raúl Flores — Atleta strongman
- Mariana Meza — Crossfitera
- ‘El albañil legendario’
- Brandon Díaz — Luchador olímpico
- Julio Córdova — Luchador de Jiu-Jitsu
- Gladys Ávila — Basquetbolista
- Quique Luna — Atleta de Hyrox
- Elías Athié — Fisicoculturista
- Mónica de la Torre — Powerlifter
- Isaías Páez — Fisicoculturismo