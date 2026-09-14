Estreno de ‘Habilidad Física 100 México’: Fecha, dónde ver, lista de participantes y más

Carlos Salcido y Místico destacan en el elenco de 'Habilidad Física 100: México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Netflix, Cuartoscuro).

Netflix prepara el estreno de una nueva competencia en la que 100 participantes ponen a prueba sus capacidades físicas y mentales con perfiles de distintas disciplinas deportivas y oficios.

Habilidad Física 100: México aterriza como el nuevo reality show deportivo con un formato que enfrenta a los concursantes en retos de fuerza, resistencia, agilidad y estrategia, sin categorías que los separen por género, peso o disciplina.

¿De qué trata ‘Habilidad Física 100: México’, el nuevo reality de Netflix?

Habilidad Física 100: México es la adaptación mexicana del formato surcoreano Physical: 100. La producción reúne a un centenar participantes para determinar quién posee el físico más completo del país.

La competencia utiliza pruebas de alta exigencia que ponen a prueba la fuerza, resistencia, velocidad, agilidad, equilibrio y estrategia de los concursantes. El formato contempla una eliminación directa e individual, sin importar el género, el peso o la disciplina de origen de cada participante.

El elenco combina atletas de distintas especialidades con personas de profesiones y actividades físicas. Hay representantes de lucha libre, boxeo, artes marciales mixtas, futbol, clavados, natación, CrossFit, fisicoculturismo, calistenia, Hyrox y otras disciplinas.

También aparecen perfiles como soldados, policías, bomberos, obreros, un taquero, un mariachi y un diablero. La variedad forma parte de la propuesta del programa: todos compiten bajo el mismo concepto físico.

¿Cuándo se estrena ‘Habilidad Física 100: México’ y dónde verlo?

La primera temporada de Habilidad Física 100: México se estrena el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Netflix. La plataforma busca en su porgrama al participante que permanezca al final de la competencia y obtenga el reconocimiento como el atleta más completo de México.

Entre los nombres más reconocibles aparecen el luchador Místico además de Atlantis Jr. y Soberano Jr.; los futbolistas Carlos Salcido y Luis Hernández ‘El Matador’; la triatleta y periodista Vanessa Huppenkothen; así como Jahir Ocampo, Miguel de Lara, Jorge Cantú, Pee Wee y Daniela Fainus.

La producción también incorpora a figuras de otras disciplinas, como el boxeador Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, la nadadora Liliana Ibáñez, el taekwondoín Sonrix y los peleadores de MMA Luis Pride y Lazy Boy.

Lista completa de participantes de Habilidad Física 100: México

La lista proporcionada reúne a los 100 participantes y sus respectivas disciplinas u oficios: