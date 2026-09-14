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Estreno de ‘Habilidad Física 100 México’: Fecha, dónde ver, lista de participantes y más

Místico, Carlos Salcido y Vanessa Huppenkothen forman parte del reality mexicano que pondrá a prueba a 100 participantes.

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Carlos Salcido y Místico destacan en el elenco de 'Habilidad Física 100: México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Netflix, Cuartoscuro).
Por Redacción

Netflix prepara el estreno de una nueva competencia en la que 100 participantes ponen a prueba sus capacidades físicas y mentales con perfiles de distintas disciplinas deportivas y oficios.

Habilidad Física 100: México aterriza como el nuevo reality show deportivo con un formato que enfrenta a los concursantes en retos de fuerza, resistencia, agilidad y estrategia, sin categorías que los separen por género, peso o disciplina.

¿De qué trata ‘Habilidad Física 100: México’, el nuevo reality de Netflix?

Habilidad Física 100: México es la adaptación mexicana del formato surcoreano Physical: 100. La producción reúne a un centenar participantes para determinar quién posee el físico más completo del país.

La competencia utiliza pruebas de alta exigencia que ponen a prueba la fuerza, resistencia, velocidad, agilidad, equilibrio y estrategia de los concursantes. El formato contempla una eliminación directa e individual, sin importar el género, el peso o la disciplina de origen de cada participante.

El elenco combina atletas de distintas especialidades con personas de profesiones y actividades físicas. Hay representantes de lucha libre, boxeo, artes marciales mixtas, futbol, clavados, natación, CrossFit, fisicoculturismo, calistenia, Hyrox y otras disciplinas.

También aparecen perfiles como soldados, policías, bomberos, obreros, un taquero, un mariachi y un diablero. La variedad forma parte de la propuesta del programa: todos compiten bajo el mismo concepto físico.

¿Cuándo se estrena ‘Habilidad Física 100: México’ y dónde verlo?

La primera temporada de Habilidad Física 100: México se estrena el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Netflix. La plataforma busca en su porgrama al participante que permanezca al final de la competencia y obtenga el reconocimiento como el atleta más completo de México.

Entre los nombres más reconocibles aparecen el luchador Místico además de Atlantis Jr. y Soberano Jr.; los futbolistas Carlos Salcido y Luis Hernández ‘El Matador’; la triatleta y periodista Vanessa Huppenkothen; así como Jahir Ocampo, Miguel de Lara, Jorge Cantú, Pee Wee y Daniela Fainus.

La producción también incorpora a figuras de otras disciplinas, como el boxeador Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, la nadadora Liliana Ibáñez, el taekwondoín Sonrix y los peleadores de MMA Luis Pride y Lazy Boy.

Lista completa de participantes de Habilidad Física 100: México

La lista proporcionada reúne a los 100 participantes y sus respectivas disciplinas u oficios:

  1. Carlos Salcido — Futbolista
  2. Luis Hans — Bombero
  3. Mariana Khalil — Crossfitera
  4. Pascual Nadaud — Rugby
  5. Santos Gabriel — Powerlifter
  6. Tomatiú López — Atleta
  7. Victoria Reyes — Fisicoculturista
  8. ‘El Gallo’ Estrada — Boxeador
  9. Aldo Gutiérrez — Luchador olímpico
  10. Gabriela Rodríguez — Entrenadora física y pediatra
  11. Pee Wee — Cantante
  12. Marcelino Padilla — Soldado
  13. Daghni Fresco — Boxeador
  14. Irma Torbellino — Boxeadora
  15. David Olvera — Nadador de aguas abiertas
  16. Daniel Bernal — Atleta de calistenia
  17. Emmanuel Mejía — Luchador de Muay Thai
  18. Nico Guzmán — Canoísta
  19. Mikel España — Escalador
  20. Fernanda Díaz — Atleta de parkour
  21. Vanessa Huppenkothen — Comentarista y triatleta
  22. Jorge Cantú — Beisbolista
  23. Carmen Baqué — Actriz y atleta híbrida
  24. Luis Mora — Crossfitero
  25. ‘Venom’ — Diablero y fisicoculturista
  26. Omar Zamitiz — Preparador físico
  27. Roberto Saavedra — Corredor profesional
  28. Dulce Velázquez — Luchadora olímpica
  29. Javier Rojo — Gimnasta
  30. Ángel Herrera — Atleta de calistenia
  31. Marco Pardo — Atleta de calistenia
  32. Anita Martínez — Crossfitera
  33. Jesús Cárcamo — Soldado
  34. Carlos Santamaría — Ciclismo
  35. Israel Alarcón — Futbol americano profesional
  36. Michelle Guirado — Powerlifting
  37. Laura Burgos — Luchadora de Muay Thai
  38. Francisco Bolaños — Soldado
  39. Liliana Ibáñez — Nadadora olímpica
  40. Mike González — Atleta de Hyrox
  41. Jesús Gama Jr. — Mariachi
  42. Luis Hernández ‘El Matador’ — Futbolista
  43. Pau Haro — Atleta de Hyrox
  44. George Herrera — Fisicoculturismo
  45. Ztimpy — Bailarín
  46. Eduardo Sánchez — Policía
  47. Cynthia Flores — Luchadora de Muay Thai
  48. José Hermosillo — Atleta de calistenia
  49. Daniel Jiménez — Taquero
  50. Kevin Palacios — Clavadista
  51. Marlene Coronel — Atleta de parkour
  52. Iván Guerra — Bloquero
  53. Yolotl Cabral — Clavadista de altura
  54. Roldán Goldbaum — Crossfitero
  55. Natalia González — Escaladora
  56. Sergio González — Preparador físico
  57. Jona Herrera — Atleta de parkour
  58. Dominic Ficachi — Basquetbolista
  59. Alejandra Gamboa — Atleta híbrida
  60. Diana Ferrer — Atleta strongman
  61. Daniela Fainus — Fitness
  62. Atlantis Jr. — Luchador
  63. Adrián Chavira — Obrero
  64. Uriel Gutiérrez — Atleta strongman
  65. Karen Lara — Atleta de Hyrox
  66. Emmanuel Benítez — Muay Thai
  67. Mau Otero — Atleta
  68. Alberto Castañeda — Atleta de Hyrox
  69. Mariana Caballero — Atleta de Hyrox
  70. Alonso Xopin — Soldado
  71. Jahir Ocampo — Clavadista olímpico
  72. ‘Sonrix’ — Taekwondoín
  73. Ángel Quintero — Corredor de obstáculos
  74. Jazmín Lira — Fisicoculturista
  75. Soberano Jr. — Luchador
  76. Aldo Márquez — Atleta de Hyrox
  77. Patrick Alexandre — Remero olímpico
  78. Tony Gastelum — Atleta de calistenia
  79. Jane Valencia — Luchadora olímpica
  80. Luis Pride — Peleador de MMA
  81. Místico — Luchador
  82. Karla Torres — Fisicoculturismo
  83. Judoman — Judoka
  84. Miguel de Lara — Nadador olímpico
  85. Lazy Boy — Peleador de MMA
  86. Ámbar Garnica — Luchadora olímpica
  87. Elías Richo — Futbol americano profesional
  88. Beto Heragui — Preparador físico
  89. Ceci Tamayo — Corredora olímpica
  90. Manuel Vázquez — Soldado
  91. Raúl Flores — Atleta strongman
  92. Mariana Meza — Crossfitera
  93. ‘El albañil legendario’
  94. Brandon Díaz — Luchador olímpico
  95. Julio Córdova — Luchador de Jiu-Jitsu
  96. Gladys Ávila — Basquetbolista
  97. Quique Luna — Atleta de Hyrox
  98. Elías Athié — Fisicoculturista
  99. Mónica de la Torre — Powerlifter
  100. Isaías Páez — Fisicoculturismo
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