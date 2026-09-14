¡La Insurgencia se adelanta al futuro!

El Payo, Juan Pablo Sánchez y Román, con tres toros de Santa Inés y tres de La Asunción, protagonizarán una tarde acompañada por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.

La Insurgencia vuelve a sorprender. En su décimo aniversario, presenta una campaña de spots realizados con inteligencia artificial, una apuesta que lleva las nuevas tecnologías a la promoción taurina y reafirma el espíritu creativo de este acontecimiento en Aguascalientes.

La tradición inspira. La tecnología abre nuevas posibilidades. Con este lanzamiento, La Insurgencia une ambas fuerzas para despertar la curiosidad, emocionar a los aficionados y acercar su propuesta a nuevos públicos.

Esta apuesta por la innovación anticipa lo que se vivirá el próximo sábado 19 de septiembre, a las 18:30 horas, en la Plaza de Toros San Marcos: una celebración donde la tauromaquia, la música y la historia compartirán escenario.

El Payo, Juan Pablo Sánchez y Román, con tres toros de Santa Inés y tres de La Asunción, protagonizarán una tarde acompañada por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, bajo la dirección del maestro Román Revueltas, con un programa musical preparado especialmente para la ocasión.

El lanzamiento de los spots suma expectativa a una edición que busca sorprender desde su anuncio hasta el último momento en el ruedo. Una celebración a beneficio del DIF Estatal que reúne creatividad, arte y solidaridad.

La Insurgencia cumple diez años con la mirada puesta en lo que viene. Innova en su manera de anunciarse y prepara una experiencia que invita a vivirla en persona.

La inteligencia artificial pone las imágenes. La emoción de estar ahí la vivirás tú.

La Insurgencia 2026. Diez años de historia. Una cita con lo extraordinario.