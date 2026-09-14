Ignacio Mier pide ‘voto de confianza’ al INE pese a boletas planchadas

El senador Ignacio Mier, coordinador de Morena, pidió a la oposición darle voto de confianza a la autoridad electoral.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, criticó que la oposición antes se envolvía “en la bandera rosa” del INE no se toca, y ahora acusa fraude; pidió darle un voto de confianza a la autoridad electoral.

“El árbitro está funcionando, el Instituto Nacional Electoral, llega fortalecido, de alabanzas de hace unos meses apenas, y de mareas rosas, para salir a defenderlo, ahora se envuelven en la bandera roja del desastre. Hay que ser mesurados”, comentó en conferencia de prensa.

Previamente, los coordinadores parlamentarios de oposición anticiparon fraude electoral para la elección 2027, con la que se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, por la determinación de la autoridad electoral de considerar que las boletas sin doblar serán válidas.

El también presidente de la Junta Coordinación Política rechazó que el gobierno y Morena ejerzan presión a los consejeros electorales.

“Mantener una relación institucional, de colaboración, no significa presión. No puede uno andar aventando piedras al árbitro de manera anticipada”.

Recordó que el “costo de la desconfianza” siempre ha terminado en reformas electorales, y nunca se garantiza la confianza.

“Se me hace irresponsable y una justificación anticipada cuando no dan resultados”.

Al poblano se le cuestionó si debe haber confianza, pese al tema de las boletas lisas.

“Debemos dejar que el árbitro opere, darles un voto de confianza. Sí cuidando los principios que rigen la democracia”.

Oposición advierte que el INE ‘minimiza’ boletas planchadas

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, dijo que el asunto de las boletas es una legalización de un delito.

“Es legalizar el fraude, es un absoluto sinsentido. O sea, para que la gente lo entienda, cuando votamos hay una apertura pequeña en donde no cabe una hoja si no está doblada.

“Entonces, cuando una urna está llena de hojas que no están dobladas , significa que las depositó alguien que tuvo el control de esa urna y que las pudo meter cuando la urna estaba abierta”.

El queretano también consideró que “es un mal mensaje” el que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se haya presentado a la ceremonia de arranque del año electoral.

Alejandro Morneo, senador del PRI y presidente de ese partido, también criticó que la secretaria “esté ahí metiendo las narices”, lo que le resta autonomía a la autoridad electoral.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, replicó la idea que es legalizar el fraude, y también acusó a Morena de “tener una presión” en el INE, y tiene algunos consejeros “incondicionales”, pues parecen más sus voceros que garantes de un proceso electoral.