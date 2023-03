Niega Mier fraude en prueba para el INE y reta a revisar examen

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, retó a quienes afirman que hubo “fraude”, “acordeones” o que “obtuvieron previamente las respuestas” para el examen de los aspirantes a consejeros del INE “que lo denuncien”.

“Aquellos que consideran que el puntaje alcanzado por algunos concursantes tiene que ser revisado tienen la oportunidad de hacerlo, pueden revisar su examen”, dijo.

Señaló a quienes denuncian que hubo “favoritismos” a los aspirantes que son cercanos a Morena, que “si alguien tiene elementos para hacer esa afirmación que lo denuncie”, “quien tenga duda puede solicitar la revisión”, “yo no tengo ningún elemento”, “no hay suspicacias”, “nosotros no tenemos ningún motivo para ponerlo en duda y yo no lo he escuchado de nadie, ni fuera ni dentro de la cámara”, aclaró.

Confesó que amigos suyos “que tenían amplia experiencia y podrían acreditar, reprobaron”.

“Esto así es, a pesar de su gran experiencia y una carrera judicial en el Tribunal Federal Electoral no alcanzaron el puntaje. Hay que recordar a otros en el examen anterior, hubo personalidades como Jorge Alcocer –experto en temas electorales– y no pasó el examen”, recordó.

Además “el examen es uno de los varios requisitos que deben de cubrir, falta la entrevista, falta la valoración de la currícula; así es como se configura quiénes son los mejor evaluados”.

El Comité Técnico también respondió a los cuestionamientos y anunció que “debido a que se han presentado algunas preguntas sobre el proceso de revisión de examen, les recordamos a las y los aspirantes que pueden acceder a esta información a través del micrositio con el folio y clave que generaron al momento de hacer su registro”.

Aclaró que hoy informará “sobre el proceso de elaboración de la lista definitiva de los aspirantes que pasarán a la tercera etapa, la metodología del proceso de elaboración y aplicación del examen, los criterios de selección de acuerdo al principio de paridad de género y definirá los pasos a seguir”.