¿Qué pasó con el avión de Cruz Azul? Esto sabemos del problema que los dejó varados por horas en el AIFA

Cruz Azul tuvo problemas con su avión antes de viajar a Estados Unidos. (Foto: CruzAzul/Freepik)

El equipo de Cruz Azul quedó varado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el Estado de México, por problemas previos a viajar a Florida, donde la ‘Máquina’ enfrenta al Inter Miami de Lionel Messi por el título de la Campeones Cup 2026.

Tras vencer al América en el Clásico Joven, los celestes tienen su próximo compromiso para jugarse el trofeo entre el monarca de la MLS, partido al que consiguieron su boleto luiego de ser ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

Cruz Azul enfrenta al Inter Miami de Lionel Messi. [Fotografía. EFE] (Alberto Boal/EFE)

Esto sabemos sobre los problemas del Cruz Azul para llegar a Miami

La tarde de este lunes, el periodista David Medrano informó que el avión donde viajaría Cruz Azul desde el Aeropierto Internacional Felipe Ángeles no podía despegar porque tenía un problema relacionado con el peso y el balance, esto obligaría a que viajaran en dos aeronaves en lugar de una, pues dividirían al equipo, staff y utilería.

Según el mismo comentarista de TV Azteca, debido a que el equipo de la Liga MX no consiguió otro avión, los jugadores volarían hasta el martes 15 de septiembre.

Según ESPN, estuvieron varados alrededor de 5 horas, en espera de que se resolvieran los problemas de la logística, pero al no encontrar una solución, tanto el cuerpo técnico de Cruz Azul así como los jugadores se hospedaron en un hotel cercano al AIFA.

A pesar del retraso, por el momento se mantiene el plan de actividades de la Campeones Cup 2026, que contempla que ‘La Máquina’ realice una práctica en las instalaciones del Inter de Miami, de Lionel Messi, y posterirmoente Joel Huiqui, DT de Cruz Azul, de una conferencia de prensa.

Adrián Esparza, reportero de TUDN, agregó que se analiza una reprogramación del partido, pero ninguno de los equipos ha comentado algo al respecto sobre posponer el encuentro, las actividades ni siquiera confirmaron los problemas en el avión del equipo de la Liga MX.

¿Cuándo y a qué hora juega Cruz Azul vs. Inter Miami en la Campeones Cup?

Cruz Azul vs. Inter Miami está programado para el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Nu Stadium de Florida.

La ‘Máquina’ llega a este encuentro después de conquistar el Campeón de Campeones de la Liga MX luego de vencer a Toluca el pasado julio, mientras que el Inter Miami llega como representante de la MLS.

El partido comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro definirá al campeón de la Campeones Cup, trofeo que enfrenta al ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX con el monarca de la MLS.

¿Dónde ver el partido de Cruz Azul vs. Inter Miami?

El partido entre Cruz Azul e Inter Miami tendrá diferentes opciones de transmisión para los aficionados en México.

El encuentro se podrá ver en vivo por Canal 5, mientras que también estará disponible mediante ViX Premium, plataforma que requiere una suscripción con costo.

Además, Apple TV tendrá disponible la transmisión de la Campeones Cup, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro a través de esta plataforma.