¿Trabajas para DiDi sin saberlo? Mujer descubre registro ‘fantasma’ en sus semanas cotizadas del IMSS

La empresa relacionada con DiDi estaría detrás del supuesto fraude de semanas cotizadas ante el IMSS.

Una creadora de contenido denunció que la empresa DiDi presuntamente está relacionada con el registro ‘fantasma’ de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través de sus redes sociales, Caro Carotas, como se hace llamar la creadora de contenido, explicó que su hermana, al consultar sus constancias de semanas cotizadas de julio y agosto, encontró que una empresa llamada Itelevate Solutions la dio de alta y de baja en repetidas ocasiones.

La hermana de la creadora de contenido comentó que cuando vio las semanas cotizadas le comentó a su contadora, quien le recomendó entrar a la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de comprobar que no le hayan emitido algún comprobante de pago.

Esta situación implica un problema directo con el SAT, ya que le exigiría que declare impuestos al supuestamente tener dos patrones.

Aunque no hubo comprobantes de pago, la mujer acudió al IMSS para que le auxiliaran con su caso, y le dijeron que no se trataba de una homonimia, que es cuando dos personas comparten el mismo número de seguridad social, sino que en el sistema tenían a un hombre que le llevaba “muchos años” como referente.

La respuesta de la institución fue que tenía que cambiar su número de seguridad social, pero que esperara a inicios de septiembre para ver si Itelevate Solutions la daba de baja nuevamente.

Tras la espera, comprobó que la empresa mantenía sus datos, así que iba a ser perjudicada incluso cambiando su número de seguridad social, según le comentaron en el IMSS.

Caro Carotas y su hermana cuestionaron la seguridad de las páginas de gobierno, y mencionó que en el IMSS le preguntaron si alguna vez había trabajado en alguna empresa como repartidora.

“No sé si por ahí la información se filtró, porque me dijeron: ¿Nunca has trabajado en un servicio de repartir comida o algo así? Porque este patrón está asociado a este tipo de empleados", explicó la mujer afectada.

Con ello, cuestionó si hay alguien que está trabajando con su información, y lo inseguro que sería eso para los usuarios. “¿Dónde queda la seguridad para todas las partes?" Cuestionó.

¿Qué dice la ley sobre Itelevate Solutions y qué denuncias hay sobre sus registros?

El Sistema de Validación de Modelos de Contratos identifica a Itelevate Solutions S.A. de C.V. como una empresa gestora de servicios en plataformas digitales.

Su modelo de contrato validado, su política algorítmica y su instructivo de llenado del contrato muestran documentos con contratos para trabajadores de DiDi.

Al buscar la empresa en Google, aparece una casa con esta dirección: Sierra Tarahumara Poniente 316, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX.

Algunas otras personas afectadas emitieron comentarios en Google Maps y explicaron que necesitan ayuda para que los den de baja, ya que registros similares a los de la hermana de Caro Carotas provocaron problemas en sus trámites.

“Necesito una respuesta, me han dado de alta sin mi consentimiento y NUNCA hice registros en la plataforma de esta empresa (DIDI) ahora me han dado de baja en la institución en la que atendían mi situación médica, MI VIDA DEPENDE DE MEDICAMENTOS y yo NO quiero el servicio por esta “EMPRESA” que ha robado mi información", escribió un usuario llamado Arturo Paulino Pérez.

Grupos de repartidores de plataforma en Facebook también denunciaron casos similares y pidieron ayuda para darse de baja de los registros de Itelevate Solutions. Además, en foros como Reddit han acusado directamente un presunto “robo de identidad”.

“Ya fui a sus oficinas presencialmente hace 2 meses y me comentaron que fue un robo de identidad y procedieron a dar de baja al conductor, pero por lo que veo el registro sigue apareciendo. Me comentaron que por inicios de diciembre ya no debería aparecer, pero no, sigue apareciendo”, denunció un usuario de Reddit.