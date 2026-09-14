Abogado de productor afirma que hay dos carpetas de investigación contra Edson Álvarez por fraude y secuestro

Gerardo Rincón, abogado de Juan José López Ordóñez, afirmó que hay dos carpetas de investigación en el caso que señala a Edson Álvarez como cómplice de un presunto fraude y secuestro contra el productor.

El litigante explicó que a López Ordóñez le han llegado amenazas telefónicas desde diversos números para que detenga el proceso legal, ante las cuales presentará una denuncia más.

“Las carpetas de investigación ya están en Fiscalía. El daño moral que le ha causado esta persona, de apellido Álvarez, de acuerdo (...) al Código Civil Federal, (lo) está afectado emocionalmente, socialmente y, ahora, con estas nuevas amenazas que le llegan de diversas partes para que desista, se van a integrar a la carpeta de investigación además de que se va a pedir una ampliación para ver en contra de quiénes resulten responsables”, detalló.

El productor expresó que no había realizado las acusaciones públicamente por las presuntas amenazas a las que estaba expuesto, pero que recientemente decidió seguir adelante con las denuncias.

“Quiero alzar la voz por situaciones diversas hacia mi persona y mi familia: la afectación de un fraude y un secuestro que tuve. Se ha tratado de acercarse a las personas para ver qué tipo de respuesta tienen; sin embargo, las amenazas han sido constantes”, explicó.

El futbolista Edson Álvarez jugó el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana (Foto: Cuartoscuro).

López Ordóñez llegó a la conclusión de que, como resultado a lo anterior, ha sufrido daño moral, psicológico y físico, además de que ha tenido que mudarse constantemente por miedo.

El productor recordó que tuvo una jeringa en el cuello durante el presunto secuestro, aunque aún no conoce qué contenía esta puesto que está bajo custodia de las autoridades. También aseguró que hay pruebas gráficas del caso, aunque no dio más detalles al respecto.

¿Cómo fue el presunto secuestro del que acusan como cómplice a Edson Álvarez?

La semana pasada, el productor Juan José López Ordóñez acusó a Edson Álvarez y a su esposa, Sofía Toache, como cómplices de su presunto secuestro, del cual señala como principal autor al suegro del mediocampista mexicano.

Según el productor, en una entrevista para TVNotas, el mediocampista le pidió realizar un documental de su vida que se interrumpió por el Mundial de Qatar 2022 y posteriormente perdió contacto con él, ante lo que lo acusa de deberle 3.5 millones de pesos por el adeudo de la producción inconclusa.

Edson Álvarez negó su implicación en un secuestro. (Foto: Cuartoscuro.com).

Juan José aseguró que las dificultades iniciaron tras tener problemas con un negocio inmobiliario con el suegro del futbolista, Jessi Jonathan Toache Bedolla.

“Reclamé un bien inmueble que le facilité a Jonathan. Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos. Jonathan me invitó a una notaría y pidió un préstamo simulado. Posteriormente, para evadir el compromiso tanto de Edson Álvarez (3.5 millones) como de mis bienes, ¡me mandan secuestrar!”, expresó.

El productor detalló que el presunto secuestro fue realizado por dos mujeres en la colonia Polanco de la Ciudad de México, donde lo amagaron con armas, lo vendaron y escuchó que lo llevaban hacia Chalco. Sin embargo, se habría liberado luego de que sus raptores hicieran una parada en la zona oriente de la capital.

“Logré liberarme porque hicieron una parada previa. Se detienen pasando Viaducto y Tlalpan, y giran en una calle. Era de día y algunas personas lo presenciaron y empezaron a grabar. Una pareja tuvo el valor de ver qué sucedía. Los secuestradores huyeron. El auto quedó a media calle y yo, dentro”, narró.

Edson Álvarez fue señalado por un productor por presuntamente secuestrarlo. (Foto: Xinhua)

Edson Álvarez negó su implicación en presunto secuestro

Días después de la publicación de las acusaciones, Edson Álvarez negó los señalamientos y anunció que su equipo legal analizaba emprender acciones por las imputaciones en medios.

“Si alguien considera tener elementos que acrediten alguna conducta indebida de mi parte, existen autoridades, fiscalías y tribunales para presentarlos”, invitó el futbolista. “Las acusaciones serias se sostienen con pruebas ante las instancias correspondientes, no mediante declaraciones en medios”, añadió.

En tanto su suegro, no lo deslindó de responsabilidades: “No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas, pero sí me corresponde dejar claro que yo no tengo nada que ver con los hechos que se están publicando”, manifestó.