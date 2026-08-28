Adultos mayores toman el volante: crece 64% comunidad de conductores de DiDi

DiDi reconoce el valor, la amabilidad y la vitalidad de miles de personas mayores.

La incorporación de adultos mayores a las nuevas plataformas de movilidad gana terreno en México. Durante el primer semestre de 2026, alrededor de 20 mil personas mayores de 60 años se mantuvieron activas como conductores en DiDi, una comunidad que creció 64 por ciento en los últimos dos años.

El fenómeno refleja una transformación en las opciones de participación económica para este segmento de la población, que encuentra en la movilidad bajo demanda una alternativa para mantenerse activo, generar ingresos y conservar independencia.

De acuerdo con información de DiDi, cada conductor mayor de 60 años realiza en promedio 180 viajes mensuales, mientras que la presencia de este grupo se extiende por distintas ciudades del país, con Ciudad de México y Toluca entre las localidades que concentran una mayor proporción.

El crecimiento ocurre en un contexto de envejecimiento demográfico. De acuerdo con cifras del INEGI, la esperanza de vida en México alcanzó en 2026 un promedio de 76 años —73 para los hombres y 79 para las mujeres—, lo que plantea nuevos retos para la inclusión productiva y social de las personas mayores.

Para algunos conductores, la plataforma representa además una forma de mantener la interacción cotidiana con otras personas.

“Para mí, DiDi es mucho más que una forma de generar ganancias es una oportunidad para mantenerme activo, tener independencia económica y seguir disfrutando de mi vida”, señaló Inocencio Loranca, de 69 años, conductor de la plataforma.

El caso de Loranca ilustra cómo las plataformas digitales pueden convertirse en una herramienta para extender la vida productiva más allá de la edad tradicional de retiro, al permitir a los conductores administrar sus tiempos y continuar generando ingresos.

Pero la participación de los adultos mayores no sólo se refleja en el número de viajes. También registra una elevada valoración por parte de los usuarios. Durante los primeros seis meses del año, este grupo obtuvo una calificación promedio de 4.80 sobre cinco estrellas.

Un análisis de 74 mil comentarios de usuarios realizado por la plataforma encontró que “amable” fue la palabra más recurrente para describir la experiencia de viaje con estos conductores, seguida de referencias a un “excelente servicio”.

El comportamiento de esta comunidad cobra relevancia frente a las proyecciones demográficas de América Latina. Para 2050, se estima que una de cada cuatro personas en la región tendrá más de 60 años, de acuerdo con las estimaciones citadas por la compañía.

Por lo que el envejecimiento de la población obligará a replantear no sólo los sistemas de salud y seguridad social, sino también las alternativas de inclusión laboral, movilidad y generación de ingresos para las personas mayores.

En este escenario, el crecimiento de los conductores mayores de 60 años en plataformas digitales muestra una tendencia que trasciende la movilidad: la tecnología comienza a convertirse en un mecanismo para que una población cada vez más longeva permanezca económicamente activa y conectada con su comunidad.

Para este segmento, cumplir años no necesariamente significa abandonar el mercado laboral. En algunos casos, significa encontrar nuevas formas de continuar al volante, bajo esquemas más flexibles y con mayor autonomía sobre su actividad.