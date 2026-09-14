Coparmex promueve diálogo social en encuentro con el Papa León XIV

Juan José Sierra, presidente de Coparmex, llamó en Roma a fortalecer el diálogo social y los consensos para impulsar el desarrollo sostenible en México.

La promoción del diálogo social, la construcción de consensos y la corresponsabilidad entre sectores para fortalecer espacios de colaboración que generen mejores oportunidades para las personas y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades, fue el mensaje central que el presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, compartió en su visita a Roma.

Al participar en el IV Encuentro Fratelli Tutti: Diálogo socioambiental Norte-Sur y en su audiencia con Su Santidad el Papa León XIV, el dirigente empresarial compartió la trayectoria del organismo que encabeza y su compromiso con el bien común, los principios y valores que orientan su labor en favor de la dignidad humana y el desarrollo de México, luego de invitar al pontífice a visitar México.

Destacó la importancia del diálogo social como una herramienta para la construcción de acuerdos, así como el impulso de la Confederación para la consolidación del Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental (CONSEA), en coordinación con los representantes de los trabajadores, según expone el comunicado.

En la 4 edición del Encuentro Fratelli Tutti, que reunió a representantes de la Iglesia, trabajadores, empresarios, comunidades organizadas, universidades y organismos multilaterales- los trabajos se enfocaron en transitar de la reflexión a la acción, mediante la construcción de agendas de colaboración multisectorial basadas en experiencias concretas y responsabilidades compartidas frente a los principales desafíos sociales, ambientales, laborales y productivos del continente americano.