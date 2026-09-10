Gana estrella Michelin con El Califa y ahora abre su propia taquería: Así es Versalles, del chef Arturo Rivera

Una de las principales intenciones de Arturo Rivera es convertir el Taco Versalles en un referente gastronómico en la CDMX. [Fotografía. Vladimir Fernández]

A dos años de su salida de El Califa de León, donde trabajó durante 24 años y formó parte del equipo cuando la taquería obtuvo una estrella de la Guía Michelin México, el parrillero Arturo Rivera Martínez busca compartir sus “polvos mágicos” en un proyecto propio: Tacos Versalles.

El restaurante, ubicado en la colonia Juárez, ofrece preparaciones pensadas para deleitar el paladar y llenar el estómago, desde tacos tradicionales, como los de pastor, suadero y arrachera, hasta los cortes de carne que ayudaron a colocarlo bajo los reflectores de la gastronomía internacional.

A unos cuantos pasos de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, Arturo Rivera cumple el sueño de tener su propio establecimiento tras años detrás de los fogones. El espacio se caracteriza por sus tonos cálidos y una cocina abierta que permite a los comensales observar de cerca cada preparación, desde las tortillas hechas a mano hasta la carne que pasa por la parrilla.

Sin embargo, Rivera no olvida su paso por el establecimiento de Mario Hernández y lleva a la mesa la gaonera, un taco de carne magra asada con su sazón especial.

La taquería Varsalles del chef Arturo Rivera abre este jueves 10 de septiembre en la colonia Juárez. [Fotografía. Vladimir Fernández]

¿Cómo es Tacos Versalles y dónde se encuentra?

Este proyecto gastronómico comenzó a tomar forma desde 2024, cuando Rivera recibió una propuesta para formar una sociedad con un grupo de jóvenes y tener su propio establecimiento en la CDMX. Antes de concretarlo, tuvo un breve paso por Taco Polo Inn, luego de su salida de El Califa de León, local que ya tiene una sucursal en Nueva York.

Ahora, como rostro principal de Tacos Versalles, Arturo Rivera recibe a sus clientes en un ambiente relajado, con mesas similares a las que se pueden encontrar en una taquería tradicional de la CDMX y un espacio fresco, a pesar de la cercanía entre los fogones y las mesas.

Desde la entrada, Tacos Versalles busca crear un ambiente relajado para compartir una tarde o noche de tacos entre familiares o amigos. Los ventanales forman parte de esta experiencia, con frases como “¿Qué pastor? Mi alemán”, “Sin taco no hay trato” y “De Versalles no te sales”, que aportan un toque divertido a la estancia.

El restaurante está ubicado en Versalles 16, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, y su apertura oficial es este jueves 10 de septiembre, a partir de las 13:00 horas.

El establecimiento tendrá servicio de domingo a miércoles, de 13:00 a 23:00 horas, mientras que de jueves a sábado permanecerá abierto de 13:00 a 02:00 horas.

Una de las principales intenciones de Arturo Rivera es convertir este primer establecimiento en la colonia Juárez en un referente gastronómico, donde los clientes puedan verlo trabajar, sin cerrar la posibilidad de abrir nuevas sucursales en el futuro.

“La idea de este restaurante es que la gente lo ubique. O sea, que no me anden buscando y que sepan que esta es mi casa”, comentó para El Financiero.

Tacos Varsalles ofrece una variedad de tacos sazonados de manera especial por el chef Arturo Rivera. [Fotografía. Vladimir Fernández]

Con el sazón de El Califa León: Así es el taco estrella de Arturo Rivera

La propuesta de Tacos Versalles combina los tacos tradicionales de una taquería de barrio con cortes de carne que muestran la experiencia de Arturo Rivera frente a la parrilla.

Entre las preparaciones principales se encuentra la gaonera de filete, uno de los tacos que acompañó a Rivera durante su etapa en El Califa de León. Se prepara con 50 gramos de carne magra y mantiene una elaboración sencilla, en la que el corte y el sazón son los protagonistas.

Para marcar una diferencia con su etapa anterior, Rivera creó el Taco Estrella. La preparación utiliza la misma proteína de la gaonera, sazonada con sus “polvos mágicos” y acompañada por una costra de queso. Aunque mantiene en secreto la mezcla, el chef explicó que está inspirada en una receta de su madre.

Entre los especiales también se encuentran los tacos de bistec, costilla de rib eye y chuleta de cerdo. A ellos se suma el Taco Versalles, preparado en tortilla de harina con una proteína a elegir, queso, verdura y guacamole: un taco que ni ”Es un taco que ni Luis XIII tenía” en su palacio.

Ahora, si buscas algo más tradicional, la carta también ofrece tacos de pollo, arrachera, cecina, pastor, suadero y longaniza, además de los populares campechanos. Estas mismas opciones se pueden disfrutar en gringas, con tortilla de harina y queso, o en volcanes, servidos sobre una tortilla dorada directamente en la parrilla.

Mientras esperas los tacos, puedes abrir el apetito con una porción de cebollitas o nopales asados, guacamole o queso fundido, entradas que mantienen la esencia de las taquerías populares.

De pastor, bistec, costilla rib eye son algunos; los tacos están disponibles en el menú del chef Arturo Rivera. [Fotografía. Vladimir Fernández]

¿Quién es Arturo Rivera y cómo fue su salida de El Califa de León?

Arturo Rivera Martínez trabajó durante 24 años frente a la plancha de El Califa de León, una pequeña taquería de la colonia San Rafael que, en mayo de 2024, se convirtió en la primera taquería mexicana reconocida con una estrella de la Guía Michelin.

Representantes de Michelin incluso le entregaron una filipina de chef, aunque él reiteró en distintas ocasiones que siempre se había considerado parrillero y no chef.

Su relación con El Califa de León terminó cuatro meses después de obtener el reconocimiento. Arturo Rivera sostiene que no existió una pelea grave con los propietarios: “Yo siempre he dicho que soy un parrillero. Pero me quisieron hacer firmar un contrato de confidencialidad, el cual durante 24 años nunca firmé con ellos. Entonces, ese fue el desacuerdo y yo me salí”, comentó en entrevista para El Financiero.

Arturo Rivera Arturo Rivera comentó que su salida del Califa León se debió a que no quiso firmar un acuerdo de confidencialidad. [Fotografía. Vladimir Fernández]

La ruptura, sin embargo, no significó un distanciamiento absoluto del local dirigido por Mario Hernández. Arturo Rivera reveló que tres de sus hijos continúan trabajando en El Califa de León: Arturo David, Jaime Adrián y Jesús.

Después de su salida de El Califa de León, Rivera colaboró en distintos proyectos gastronómicos. Entre ellos mencionó Cobalito, en Oaxaca; La Traila, en Guatemala; Casa Yarin, en Jalisco, y Ulama, en la CDMX, además de su paso por Taco Polo Inn.

Sobre este último explicó que se trató de una colaboración con un contrato de medio año y descartó que hubiera enfrentado problemas laborales. Una vez concluido el acuerdo, decidió no continuar para concentrarse en este Taco Varsalles y mostrar su propia identidad gastronómica tras la obtención de la estrella Michelin.

¿Cuáles son los precios del menú de Tacos Versalles?

Los precios de Tacos Versalles parten desde los 35 pesos por algunos de sus tacos tradicionales y alcanzan los 165 pesos en los especiales del chef. Además, puedes acompañar tus tacos con aguas frescas, cervezas, vinos, destilados y otras bebidas de coctelería.

Te dejamos el listado de los precios de los tacos y bebidas del restaurante de Arturo Rivera:

Especialidades del chef

Tacos de barrio, volcanes, gringas y Taco Versalles

Entradas y postres

Bebidas

Con más de dos décadas de experiencia en El Califa de León, Arturo Rivera busca convertir su taquería en una parada para comer en la colonia Juárez. Ya sea por una gaonera, un taco de pastor o de longaniza, el chiste es disfrutar del sazón y encontrar un buen pretexto para no salir de Versalles.