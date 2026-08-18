Con un ‘rincón’ para los despechados, licuachelas y pastor: Así es Tacos Nene, nueva taquería al sur de CDMX

El taquero corta con maestría el suadero, toma una tortilla de maíz, la pasa ligeramente por el aceite y coloca la carne, el cilantro y la cebolla en un movimiento tan rápido que parece magia.
Un ritual conocido por los chilangos en los puestos callejeros que ahora también se puede vivir en un restaurante al sur de la Ciudad de México: Tacos Nene, que retoma elementos de las taquerías tradicionales, como las cocinas abiertas, para integrarlos en un espacio moderno.
En el restaurante no solo conviven los rótulos, el clásico altar de la Virgen de Guadalupe y los platos de plástico de colores; también hay una amplia barra desde donde se preparan los cócteles, luces de neón y un ‘rincón’ para los despechados.
¿Cómo es Tacos Nene, la nueva taquería al sur de CDMX?
Combinar elementos clásicos con un toque de modernidad no es nuevo para Tacos Nene. El restaurante abrió su primera sucursal en Polanco, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, sin perder su identidad.
Rótulos de colores, mesas de cerveza Corona y la imagen de un santo están presentes en la taquería que se inauguró durante 2024, la cual mantiene en su menú clásicos como los tacos de tripa o las papas a la francesa para acompañar.
A un año de abrir este lugar, le dieron la bienvenida a una segunda sucursal y este año se cortó el listón rojo de la tercera, con una identidad propia: por todo el restaurante están presentes guiños al norte de México.
Sombreros, un altar a Martín Valverde y figuras de cactus de color neón hacen el match perfecto con los elementos de las clásicas taquerías de la Ciudad de México, ya que este es un espacio ideal para disfrutar de una tarde de bebidas, comida monchosa y buena música.
Incluso, para esta sucursal se aliaron con Aluchic, un lugar de los creadores de Despecho en donde las personas pueden disfrutar de tragos, cócteles y música regional mexicana, en su mayoría de desamor.
Es así que dentro de la sucursal de Tacos Nene hay un rincón especial de Aluchic, junto a la barra en donde se despachan los ‘drinks’, para todos aquellos que van despechados y con hambre.
Y para todas las personas a las que les gusta presumir sus visitas a los restaurantes hay buenas noticias, ya que Tacos Nene también tiene un lugar pensado especialmente para armar una sesión de fotos improvisada.
¿Cuál es el menú de Tacos Nene? Esto cuesta comer aquí
Lejos de la decoración, la música de banda y el despecho que se cura con una buena mezcalita de jamaica o un cantarito con tequila, el lugar ofrece una carta llena de guiños a las taquerías ‘de barrio’ tradicionales.
Para muestra, los ‘Tacos populares’, en donde puedes encontrar los de longaniza, tripa bien frita y suadero. Claro que el favorito de muchos no puede faltar: el pastor también está presente en la carta.
Si lo que buscas es salir de lo común, entonces puedes optar por el ‘Taco Nene’, el cual cuenta con una tortilla de harina, queso y una porción generosa de guacamole que le añade ese ligero toque ácido y picante que genera el balance perfecto de sabores.
Los tacos y volcanes —que también se pueden pedir de arrachera, costilla, bistec, pollo y cecina— se pueden complementar con papas a la francesa, chicharrón, queso, nopales y cebollitas.
Y para ese huequito que no se llena solo con tacos, puedes ordenar platillos tradicionales de la gastronomía mexicana, como las gorditas de suadero, tortas, chilaquiles, huaraches, flautas, quesadillas y quesabirrias, así como birria y frijoles charros.
Los precios en Tacos Nene van de los 40 pesos por el taco de bistec al carbón a los 162 pesos por el alambre taurino. También puedes ordenar un plato con diferentes proteínas acompañado de tortillas por 251 pesos. Algunos de los precios son los siguientes:
Todo el día
- Chilaquiles sencillos: 99 pesos
- Chilaquiles tradicionales, populares o con huevo: 151 pesos
- Huaraches tradicionales o populares: 113 pesos
- Gorditas de suadero, pastor o taurina: 42 pesos
- Flautas, orden de 3 (pastor, pollo o suadero): 99 pesos
- Quesadillas de queso, champiñón o flor de calabaza: 49 pesos
Entradas
- Cebollitas, media orden (100 g): 30 pesos
- Cebollitas, orden (200 g): 52 pesos
- Orden de nopales: 48 pesos
- Guacamole (200 g): 85 pesos
- Papas a la francesa (150 g): 58 pesos
- Chicharrón de queso (100 g): 82 pesos
Sopas
- Frijoles charros (300 ml): 67 pesos
- Birria en vaso (150 ml): 47 pesos
- Birria (300 ml): 87 pesos
- Quesabirria (50 g): 50 pesos
Tacos Nene
- Bistec (95 g): 87 pesos
- Costilla (95 g): 87 pesos
- Longaniza (95 g): 87 pesos
- Pollo (95 g): 87 pesos
- Cecina (95 g): 97 pesos
- Arrachera (95 g): 97 pesos
- Taurino: 97 pesos
Volcán
- Pastor (65 g): 55 pesos
- Bistec (65 g): 55 pesos
- Costilla (65 g): 55 pesos
- Longaniza (65 g): 55 pesos
- Pollo (65 g): 55 pesos
- Cecina (65 g): 65 pesos
- Arrachera (65 g): 65 pesos
- Taurino: 65 pesos
Para complementar, hay postres como flan, fresas con crema y plátanos fritos por 58 pesos. Además, la coctelería tiene opciones como cantaritos, mezcalitas y margachelas que se pueden pedir en una licuadora.
¿En dónde está la nueva sucursal de Tacos Nene?
La nueva sucursal de Tacos Nene abrió al sur de la Ciudad de México y se encuentra en la avenida Insurgentes Sur 1821, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, a unos pasos de la estación del Metrobús Francia.