Con un ‘rincón’ para los despechados, licuachelas y pastor: Así es Tacos Nene, nueva taquería al sur de CDMX

Tacos Nene acaba de inaugurar su tercera sucursal en la Ciudad de México, a dos años de abrir su primer restaurante en Polanco. (Foto: Cecilia L. García)

El taquero corta con maestría el suadero, toma una tortilla de maíz, la pasa ligeramente por el aceite y coloca la carne, el cilantro y la cebolla en un movimiento tan rápido que parece magia.

Un ritual conocido por los chilangos en los puestos callejeros que ahora también se puede vivir en un restaurante al sur de la Ciudad de México: Tacos Nene, que retoma elementos de las taquerías tradicionales, como las cocinas abiertas, para integrarlos en un espacio moderno.

En el restaurante no solo conviven los rótulos, el clásico altar de la Virgen de Guadalupe y los platos de plástico de colores; también hay una amplia barra desde donde se preparan los cócteles, luces de neón y un ‘rincón’ para los despechados.

Tacos Nene tiene un espacio de Aluchic, en donde todos los despechados tienen un lugar seguro. (Foto: Cecilia L. García)

¿Cómo es Tacos Nene, la nueva taquería al sur de CDMX?

Combinar elementos clásicos con un toque de modernidad no es nuevo para Tacos Nene. El restaurante abrió su primera sucursal en Polanco, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, sin perder su identidad.

Rótulos de colores, mesas de cerveza Corona y la imagen de un santo están presentes en la taquería que se inauguró durante 2024, la cual mantiene en su menú clásicos como los tacos de tripa o las papas a la francesa para acompañar.

A un año de abrir este lugar, le dieron la bienvenida a una segunda sucursal y este año se cortó el listón rojo de la tercera, con una identidad propia: por todo el restaurante están presentes guiños al norte de México.

Las tortillas de Tacos Nene están hechas a mano. (Foto: Cecilia L. García)

Sombreros, un altar a Martín Valverde y figuras de cactus de color neón hacen el match perfecto con los elementos de las clásicas taquerías de la Ciudad de México, ya que este es un espacio ideal para disfrutar de una tarde de bebidas, comida monchosa y buena música.

Incluso, para esta sucursal se aliaron con Aluchic, un lugar de los creadores de Despecho en donde las personas pueden disfrutar de tragos, cócteles y música regional mexicana, en su mayoría de desamor.

Es así que dentro de la sucursal de Tacos Nene hay un rincón especial de Aluchic, junto a la barra en donde se despachan los ‘drinks’, para todos aquellos que van despechados y con hambre.

Y para todas las personas a las que les gusta presumir sus visitas a los restaurantes hay buenas noticias, ya que Tacos Nene también tiene un lugar pensado especialmente para armar una sesión de fotos improvisada.

¿Cuál es el menú de Tacos Nene? Esto cuesta comer aquí

Lejos de la decoración, la música de banda y el despecho que se cura con una buena mezcalita de jamaica o un cantarito con tequila, el lugar ofrece una carta llena de guiños a las taquerías ‘de barrio’ tradicionales.

Para muestra, los ‘Tacos populares’, en donde puedes encontrar los de longaniza, tripa bien frita y suadero. Claro que el favorito de muchos no puede faltar: el pastor también está presente en la carta.

Si lo que buscas es salir de lo común, entonces puedes optar por el ‘Taco Nene’, el cual cuenta con una tortilla de harina, queso y una porción generosa de guacamole que le añade ese ligero toque ácido y picante que genera el balance perfecto de sabores.

Los tacos y volcanes —que también se pueden pedir de arrachera, costilla, bistec, pollo y cecina— se pueden complementar con papas a la francesa, chicharrón, queso, nopales y cebollitas.

Tacos Nene ofrece un plato con diferentes proteínas y tortillas. (Foto: Cecilia L. García)

Y para ese huequito que no se llena solo con tacos, puedes ordenar platillos tradicionales de la gastronomía mexicana, como las gorditas de suadero, tortas, chilaquiles, huaraches, flautas, quesadillas y quesabirrias, así como birria y frijoles charros.

Los precios en Tacos Nene van de los 40 pesos por el taco de bistec al carbón a los 162 pesos por el alambre taurino. También puedes ordenar un plato con diferentes proteínas acompañado de tortillas por 251 pesos. Algunos de los precios son los siguientes:

Todo el día

Chilaquiles sencillos: 99 pesos

Chilaquiles tradicionales, populares o con huevo: 151 pesos

Huaraches tradicionales o populares: 113 pesos

Gorditas de suadero, pastor o taurina: 42 pesos

Flautas, orden de 3 (pastor, pollo o suadero): 99 pesos

Quesadillas de queso, champiñón o flor de calabaza: 49 pesos

Entradas

Cebollitas, media orden (100 g): 30 pesos

Cebollitas, orden (200 g): 52 pesos

Orden de nopales: 48 pesos

Guacamole (200 g): 85 pesos

Papas a la francesa (150 g): 58 pesos

Chicharrón de queso (100 g): 82 pesos

Sopas

Frijoles charros (300 ml): 67 pesos

Birria en vaso (150 ml): 47 pesos

Birria (300 ml): 87 pesos

Quesabirria (50 g): 50 pesos

Tacos Nene

Bistec (95 g): 87 pesos

Costilla (95 g): 87 pesos

Longaniza (95 g): 87 pesos

Pollo (95 g): 87 pesos

Cecina (95 g): 97 pesos

Arrachera (95 g): 97 pesos

Taurino: 97 pesos

Volcán

Pastor (65 g): 55 pesos

Bistec (65 g): 55 pesos

Costilla (65 g): 55 pesos

Longaniza (65 g): 55 pesos

Pollo (65 g): 55 pesos

Cecina (65 g): 65 pesos

Arrachera (65 g): 65 pesos

Taurino: 65 pesos

Para complementar, hay postres como flan, fresas con crema y plátanos fritos por 58 pesos. Además, la coctelería tiene opciones como cantaritos, mezcalitas y margachelas que se pueden pedir en una licuadora.

¿En dónde está la nueva sucursal de Tacos Nene?

La nueva sucursal de Tacos Nene abrió al sur de la Ciudad de México y se encuentra en la avenida Insurgentes Sur 1821, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, a unos pasos de la estación del Metrobús Francia.