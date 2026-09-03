Honestidad para no hablar de corrupción

En una hora de Informe, Claudia Sheinbaum encontró espacio para asegurar que dentro de su movimiento “no hay divisiones, no hay rompimientos”, defender la soberanía frente a Estados Unidos y volver varias veces sobre la honestidad como atributo de su gobierno. Hace apenas un año podía hablar abiertamente de corrupción, de investigarla y sancionarla. Esta vez, esa palabra dejó el centro de la escena.

Morena pasó el último año administrando expedientes que ya no podían colocarse cómodamente del lado de sus adversarios: funcionarios investigados, gobiernos propios bajo cuestionamiento, Sinaloa, acusaciones de Estados Unidos, disputas internas y una sucesión de 2027 que empezó a exigir filtros sobre sus candidatos. En julio, la Presidencia reconoció el riesgo de que termine imponiéndose la idea de que “todos son iguales”.

El Informe respondió sin recorrer los expedientes. Eligió otra categoría: honestidad.

La diferencia importa por la carga que desplaza: la corrupción remite a conductas y obliga a seguir responsabilidades, investigaciones y consecuencias. La honestidad permite evaluar al conjunto y acreditarlo mediante austeridad, programas o resultados. El desempeño puede convertirse así en argumento sobre la integridad del gobierno, aunque producir buenos resultados y carecer de corrupción sean dos cosas distintas.

Mover el campo de la discusión no es nuevo. López Obrador pasó décadas impidiendo que sus adversarios fijaran por completo el significado de los acontecimientos: cuando una institución cerraba una discusión, ampliaba el terreno hasta volver a disputarla. Lo verdaderamente interesante del Segundo Informe es que esa capacidad sobrevivió al fundador y ahora debe procesar contradicciones producidas dentro del propio movimiento.

Sinaloa lo vuelve visible. El expediente alrededor de Rocha dejó una pregunta que los indicadores de seguridad no contestan: qué ocurre cuando los señalamientos alcanzan a policías, fiscalías, funcionarios y estructuras del Estado encargado de combatir al crimen. Una administración puede mejorar su capacidad operativa mientras sigue pendiente determinar qué ocurrió dentro de sus instituciones.

El Informe llevó esa discusión hacia la soberanía. Sheinbaum sostiene que México no acepta subordinación y que Estados Unidos debe presentar pruebas cuando acusa a ciudadanos mexicanos. Pero la soberanía también exige demostrar que nuestras instituciones pueden producir sus propias conclusiones.

Mientras México discute hasta dónde puede señalarnos Estados Unidos, sigue abierta una pregunta más doméstica: hasta dónde somos capaces de investigarnos nosotros mismos.

El contraste histórico cumple una función parecida. Compararse con décadas anteriores acredita diferencias, pero el pasado se vuelve una medida cómoda cuando reemplaza la proporción actual del problema. Haber construido más, invertido más o atendido a más personas que hace veinte o cuarenta años informa una trayectoria; falta saber cuánto de la necesidad presente quedó resuelta y con qué resultados. Después de casi ocho años del mismo proyecto político, el periodo neoliberal todavía proporciona un adversario frente al cual el presente puede resultar vencedor sin medirse siempre contra sus propias posibilidades.

También importa la afirmación de que “no hay divisiones, no hay rompimientos”. Sheinbaum ha comenzado a ejercer autoridad sobre equilibrios internos que durante su primer año podían explicarse simplemente como continuidad. La unidad proclamada no permite saber si el poder sigue distribuido igual; puede estar cambiando y el movimiento necesita absorberlo sin fracturarse.

Algo semejante ocurre cuando la presidenta atribuye a la misoginia la idea de que López Obrador continúa tomando decisiones detrás de ella. La influencia que conserva el fundador de un movimiento sobre su sucesión sigue siendo una pregunta política legítima. Cuando discutimos discriminación y representación, hablamos de género; cuando preguntamos quién decide desde la Presidencia, examinamos el cargo.

Ahí está lo revelador. La transformación ganó parte de su fuerza obligando al poder a responder preguntas que prefería evitar. Hoy, desde el poder, adquiere otra capacidad: decidir cuándo una pregunta resulta demasiado incómoda para seguir llamándose igual.

ANTES DEL FIN

La corrupción puede convertirse en honestidad, una crisis institucional puede terminar discutiéndose como soberanía y una redistribución del poder puede presentarse como unidad. Tal vez ése sea el dato que faltó en el Informe: cuánto poder conserva un gobierno cuando consigue cambiar el nombre de aquello que todavía no ha resuelto.