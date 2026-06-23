La ruta del buen comer: Top 3 de estados con más restaurantes con estrellas Michelin en México

Estos son los tres estados mexicanos con mayor número de restaurantes con estrella Michelin. (Fotoarte: El Financiero / Cuartoscuro / Shutterstock)

La Guía Michelin recomienda los mejores restaurantes de México, distribuidos en 9 estados de nuestro país, pero solo en 6 de ellos los establecimientos pueden presumir que tienen una o más estrellas.

La llegada de las estrellas Michelin a territorio mexicano no solo ha puesto reflectores sobre chefs y restaurantes de alto nivel, también ha impulsado el turismo gastronómico y ha llevado a viajeros a descubrir la riqueza culinaria de estados que han convertido su cocina en una auténtica experiencia cultural, por ejemplo, El Califa de León (que aunque ya la perdió) se convirtió en la primera taquería en tener este galardón.

Detrás de cada reconocimiento existe una combinación de tradición y creatividad que permitieron a diversas entidades destacar en el mapa culinario internacional.

Pero, ¿cuáles son los estados que lideran este prestigioso ranking? Estos son los tres destinos mexicanos que acumulan más estrellas dentro de la Guía Michelin 2026 y que se han convertido en referencia obligada para quienes buscan probar algunas de las mejores propuestas gastronómicas del país.

La Guía Michelin anexó a 3 estados de la República Mexicana. (Foto: Shutterstock)

¿Qué estados aparecen en la Guía Michelin?

Actualmente son nueve las entidades mexicanas que tienen un lugar dentro de la Guía Michelin.

La edición 2026 sumó a Yucatán, Jalisco y Puebla, ampliando el mapa gastronómico reconocido por la prestigiosa publicación internacional.

Durante la presentación de los nuevos estados, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la importancia que tiene la gastronomía como impulsora de la actividad turística.

“La cocina mexicana se ha convertido en una poderosa motivación de viaje. Cada vez más turistas eligen sus destinos a partir de experiencias culinarias reconocidas internacionalmente. Se estima que alrededor del 30 por ciento del gasto de un viajero se destina a alimentos y bebidas”, señaló la funcionaria durante el evento realizado el pasado 18 de marzo.

¿Cuáles son los tres estados con más restaurantes estrella Michelin en México?

La Guía 2026 reconoce actualmente a 23 restaurantes mexicanos con estrella Michelin. De ellos, únicamente dos cuentan con dos estrellas, mientras que el resto posee una.

1. Ciudad de México, la capital gastronómica del país

La Ciudad de México lidera el ranking nacional con 11 restaurantes galardonados, incluyendo los únicos dos establecimientos mexicanos con dos estrellas Michelin: Quintonil y Pujol.

Además, la capital cuenta con otros restaurantes distinguidos con una estrella:

Expendio de Maíz

Máximo

Em

Taquería El Jarocho

Rosetta

Masala y Maíz

Gaba

Esquina Común

Sud 777

La Once Mil

La edición 2026 también marcó la salida de El Califa de León y el ingreso de la Taquería El Jarocho, consolidando la presencia de los tacos dentro de la guía más influyente de la gastronomía mundial.

El Califa de León perdió su estrella Michelin en 2026. (Fotografía. Cuartoscuro) (Mario Jasso)

2. Baja California, referente de la cocina del norte

El segundo lugar corresponde a Baja California, estado que cuenta con cinco restaurantes reconocidos con estrella Michelin.

Su propuesta culinaria, caracterizada por la combinación de productos del mar, ingredientes locales y una fuerte influencia de la cocina contemporánea, le ha permitido consolidarse como una de las regiones gastronómicas más importantes del país.

Los restaurantes reconocidos son:

Olivea Farm to Table

Damiana

Conchas de Piedra

Animalón

Lunario

3. Yucatán y Quintana Roo comparten el tercer puesto

El tercer lugar presenta un empate entre Yucatán y Quintana Roo, entidades que cuentan con tres restaurantes galardonados cada una.

El caso de Yucatán resulta especialmente llamativo debido a que se incorporó por primera vez a la Guía Michelin y logró posicionarse de inmediato entre los estados con mayor presencia.

Los restaurantes distinguidos en Yucatán son:

Ixi’Im

La Barra de Huniik

Huniik

Mientras que Quintana Roo mantiene su protagonismo gastronómico con:

Ha’

Le Chique

Cocina de Autor Riviera Maya

La Guía Michelín le otorgó una estrella a una taquería en la CDMX. (Alexandros Michailidis / Shutterstock.com, shutterstock)

¿Dónde están los demás restaurantes con estrella Michelin en México?

El resto de los restaurantes galardonados se encuentran distribuidos en diferentes regiones del país, demostrando la diversidad gastronómica mexicana.

El listado es: