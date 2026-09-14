Cartelera completa de Stream Fighters 5: Fecha, transmisión y todo lo que debes saber

Stream Fighters 5 ya tiene fecha, sede y cartelera. El evento de boxeo de celebridades organizado por el streamer colombiano Westcol se realiza en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia, con 10 combates confirmados.

La quinta edición tendrá como pelea estelar el enfrentamiento entre Westcol y Blessd, además de duelos entre creadores de contenido, artistas y figuras del entretenimiento. También habrá dos combates con varios participantes y una rival todavía por confirmar.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Stream Fighters 5?

Stream Fighters 5 será el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Para el público en México, el evento está programado a las 5:00 pm, tiempo del centro de México.

El evento se puede ver completamente en vivo mediante el perfil en Kick de Westcol. La jornada también contará con una presentación musical de Kris R.

Cartelera completa de Stream Fighters 5: ¿Quién pelea en el evento?

El combate principal será entre Westcol y Blessd, una pelea que tendrá dinámicas especiales relacionadas con tecnología robótica.

Todavía no se han dado a conocer los detalles de cómo funcionará este elemento dentro del enfrentamiento. La pelea también representa un cambio en la relación entre ambos participantes, ya que Blessd estuvo vinculado con Stream Fighters desde la parte musical de la cuarta edición y ahora subirá al ring como rival de Westcol.

La cartelera incluye además dos enfrentamientos de formato múltiple: uno femenil con cuatro participantes y otro varonil con cuatro lugares, aunque uno de ellos todavía no tiene rival definido.

La quinta edición tendrá 10 combates. La cartelera queda de la siguiente manera:

Westcol vs. Blessd

La Divaza vs. Andrea Valdiri

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

Herrera vs. JH de la Cruz

Rey de la City vs. We Got Kicks

El Agropecuario vs. Daren

Alexa Torrex vs. Beba vs. Karola vs. Yaya

Valentino vs. Emiro Navarro

Sebastucho vs. Leandro

Willito vs. Lonche vs. Chanty vs. rival por confirmar

Algunos nombres de la cartelera ya tienen antecedentes dentro del proyecto. Andrea Valdiri participó en la edición de 2025, cuando enfrentó a Yina Calderón.

Daren también cuenta con experiencia en Stream Fighters: apareció en la segunda y tercera edición, con combates frente a Belosmaki y Pepe Goitia, respectivamente.

Por su parte, Willito y Lonche formaron parte de la última edición de Supernova Strikers 2026 en México, donde pelearon entre sí, por lo que ya tienen experiencia al subir a un ring de boxeo frente a un público.

Stream Fighters comenzó en 2022 como un proyecto de combates de exhibición entre creadores de contenido y después incorporó a artistas y otras figuras del entretenimiento.

La edición de 2025 alcanzó cerca de 4 millones de espectadores en vivo a través de Kick, una cifra que forma parte de los antecedentes de audiencia del proyecto antes de su quinta edición.

El evento se ha convertido en uno de los referentes del boxeo entre celebridades, junto con La Velada del Año de Ibai Llanos en España y otros eventos como Supernova y Ring Royale, de Poncho de Nigris, en México.