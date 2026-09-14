¡Échate un pozolito! Edomex tendrá Festival del Chile, Mole y Pozole GRATIS: Fechas y sede

Festival del Chile, Mole y Pozole tiene una cartelera cultural además de degustaciones de comida típica mexicana. (Foto: Shutterstock)

Pozole, mole, chile, comida tradicional y cuatro días para darse una vuelta por Atlacomulco: el Estado de México tendrá un festival gastronómico con entrada gratuita que reunirá sabores, artesanías, talleres y degustaciones para quienes quieran aprovechar el último fin de semana de septiembre.

Se trata del Festival & Expo Gastronómica Internacional Del Chile, Mole y Pozole, Atlacomulco, Sabor que Provoca 2026. El encuentro reunirá a cocineros tradicionales, chefs profesionales, productores y artesanos, además de tener a Chignahuapan, Puebla, como Pueblo Mágico invitado especial.

La entrada al festival de comida mexicana será gratuita y el programa contempla actividades relacionadas con la gastronomía, cultura y tradiciones.

El pozole es uno de los platillos mexicanos que se pueden encontrar en las fiestas patrias. (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo es el Festival del Chile, Mole y Pozole 2026?

El Festival Internacional y Expo Gastronómica Chile, Mole y Pozole se realizará del 24 al 27 de septiembre de 2026 en Atlacomulco, Estado de México.

La sede es en la Plaza Cívica, de acuerdo con la información publicada por el sitio oficial de Saborea, perteneciente al gobierno municipal.

Durante los cuatro días habrá muestras gastronómicas, degustaciones, productos locales, artesanías, actividades culturales y talleres. El horario general anunciado es de 10:00 a 20:00 horas, aunque el programa del jueves 24 contempla actividades de bienvenida desde las 18:00 horas.

Además de ser una feria de comida, el encuentro tendrá un componente cultural y turístico, pues busca promover los productos de la región y generar vínculos con otros destinos

¿Qué habrá en el Festival del Chile, Mole y Pozole de Atlacomulco?

La comida será la protagonista del encuentro, con una muestra de algunos de los sabores representativos de Atlacomulco y otras regiones.

Entre los platillos y productos que forman parte de la propuesta están:

Pozole .

Mole .

Chile y salsas artesanales.

Conejo en adobo.

Antojitos de maíz.

Caldo de gallina.

Productos elaborados con ingredientes de la región, como maíz, papa, lácteos y carne de res y borrego.

El festival contará además con cinco stands internacionales, de acuerdo con la información publicada por Saborea.

Entre las actividades especiales está contemplado un taller de paella y maridaje, con preparación en vivo, clase demostrativa y degustación.

¿Cuál es la cartelera por día del Festival del Chile, Mole y Pozole?

El programa publicado por Saborea todavía aparece como pre-programa, por lo que no hay una cartelera musical completa con artistas y horarios para cada día. Esto es lo que está confirmado hasta ahora:

Jueves 24 de septiembre

18:00 a 20:00 horas: Expo Gastronómica.

Expo Gastronómica. Montaje de expositores nacionales e internacionales.

Actividades de bienvenida.

Viernes 25 de septiembre

10:00 a 20:00 horas: Expo Gastronómica.

Expo Gastronómica. Inauguración oficial del festival.

Ceremonia protocolaria.

Presentación de los países invitados.

Recorrido inaugural con autoridades y expositores.

Degustaciones y muestras gastronómicas.

Actividades relacionadas con Chile, Mole y Pozole.

Además, está prevista la firma de un convenio de hermanamiento entre Atlacomulco y Chignahuapan, como parte de la participación del Pueblo Mágico invitado.

Sábado 26 de septiembre

10:00 a 20:00 horas: Expo Gastronómica.

Expo Gastronómica. 11:00 horas: presentación del Ballet Folklórico Meztliyolotli .

presentación del . Taller especial de paella y maridaje .

. Clase demostrativa.

Preparación de paella en vivo.

Maridaje guiado con vinos.

Degustaciones y muestras gastronómicas.

Domingo 27 de septiembre

10:00 a 20:00 horas: Expo Gastronómica.

Expo Gastronómica. Actividades de cierre.

Degustaciones finales.

Presentación de productores locales.

Clausura del festival.



