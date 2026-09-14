Exfiscal encabezará a Morena en Michoacán: Designan a Carlos Torres Piña como defensor de la 4T

Morena anunció que Carlos Torres Piña, exfiscal estatal durante la actual administración de Alfredo Ramírez Bedolla, será quien encabece la defensa de la 4T en Michoacán rumbo a las próximas elecciones de 2027.

En conferencia de prensa, y luego de haber anunciado horas antes a Beatriz Mojica como ‘corcholata’ en Guerrero, la dirigencia nacional de Morena se trasladó a Michoacán para anunciar a Torres Piña como el elegido por el pueblo para encabezar los trabajos de la transformación en el estado.

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