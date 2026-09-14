Estados

Exfiscal encabezará a Morena en Michoacán: Designan a Carlos Torres Piña como defensor de la 4T

Morena anunció que Carlos Torres, exfiscal del estado, y quien llevaba la investigación del asesinato de Carlos Manzo, será el delegado del partido para la defensa de la transformación en Michoacán.

alt default
Carlos Torres Piña fue el fiscal encargado de investigar el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. (Andrea Murcia Monsivais)
Por Redacción

Morena anunció que Carlos Torres Piña, exfiscal estatal durante la actual administración de Alfredo Ramírez Bedolla, será quien encabece la defensa de la 4T en Michoacán rumbo a las próximas elecciones de 2027.

En conferencia de prensa, y luego de haber anunciado horas antes a Beatriz Mojica como ‘corcholata’ en Guerrero, la dirigencia nacional de Morena se trasladó a Michoacán para anunciar a Torres Piña como el elegido por el pueblo para encabezar los trabajos de la transformación en el estado.

Más información en minutos...

MichoacánMorenaCarlos Torres

También lee:

whastapp