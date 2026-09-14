Morena elige a su ‘corcholata’ para Guerrero: ¿Quién es la senadora Beatriz Mojica?

Beatriz Mojica estuvo acompañada de liderazgos del Partido Verde que se comprometió a ir en alianza con Morena en Guerrero.

La senadora Beatriz Mojica, exintegrante del PRD, fue elegida como la cooordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía en Guerrero, anunció la dirigencia de Morena este lunes 14 de septiembre.

El nombramiento significa que Beatriz Mojica, quien ya aspiró a la gubernatura de Guerrero, es la virtual candidata de Morena para la elección en ese estado en 2027.

Beatriz Mojica derrotó a otras aspirantes como Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum; Abelina López, alcaldesa de Guerrero, y Karen Castrejón, presidenta nacional del Partido Verde.

Beatriz Mojica dijo que la constancia que la acredita como coordinadora de Morena en Guerrero " no es un reconocimento personal: Es una responsabilidad para servir, organizar y unir. Aquí nadie sobra, esta responsabilidad se construirá con todas y todos".

Desde el World Trade Center, la virtual candidata de Morena en Guerrero aprovechó para ‘retar’ a la oposición: “Tienen derecho a cuestionar, pero nunca tendrán derecho a pedirle al pueblo que olvide los abusos, los más de 500 muertos en Guerrero por el solo pecado de pedir que se respetara el derecho al voto”.

“El pueblo no olvida los ‘vuelos de la muerte’ y el Pozo Meléndez”, afirmó sobre las víctimas de desaparición forzada que fueron ejecutadas y arrojadas al mar por elementos del Ejército durante la década de los setenta, cuando estado era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional.

En el caso de Guerrero, Morena solo irá en alianza con el Partido Verde. El Partido del Trabajo irá solo y presentará a su candidato o candidata más adelante.

¿Qué carrera estudió Beatriz Mojica, virtual candidata de Morena en Guerrero?

La senadora, quien se define como afromexicana, es originaria de Azoyú, nacida el 25 de febrero de 1973. Llegó al Senado de la República por mayoría relativa en Guerrero como integrante de Morena para la LXVI Legislatura.

En su formación académica destacan una maestría en Políticas Públicas por el ITAM y estudios en Comunicación Social en la UAM y Ciencias Políticas en la UNAM, además de estudios relacionados con gestión de políticas económicas para el desarrollo en Francia.

En el terreno partidista fue candidata a la gubernatura de Guerrero por la coalición PRD-PT en 2015, secretaria general y presidenta interina del PRD, partido al que renunció en 2019; posteriormente buscó la candidatura de Morena al gobierno estatal en 2021.

Además, ha impulsado la visibilización de la población afromexicana y participó en la creación del Museo Comunitario Afromexicano de Huehuetán, en el municipio de Azoyú.

¿Quiénes son los virtuales candidatos de Morena para las elecciones 2027?

Las primeras designaciones se revelaron en agosto para Aguascalientes, Campeche y Colima. En el primer estado, Morena eligió a la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, quien buscará por cuarta ocasión la gubernatura de Aguascalientes. Para Campeche, el partido presentó a Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Ciudad del Carmen y político cercano a la gobernadora Layda Sansores. En Colima fue seleccionada Rosa María Bayardo Cabrera, exalcaldesa de Manzanillo.

Posteriormente se sumaron Santiago Nieto Castillo e Imelda Castro. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue elegido para encabezar los trabajos de la 4T en Querétaro, mientras que la senadora con licencia fue designada coordinadora estatal en Sinaloa.

Los nombramientos forman parte del proceso de la coalición de la 4T rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en disputa las gubernaturas de 17 estados.

Hay estados donde se prevé que la alianza se parta, como es el caso de San Luis Potosí, donde el Partido Verde perfila ir solo con la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, como abanderada, lo que choca con el acuerdo aprobado al interior de Morena de no postular a familiares de personas en cargos públicos para las elecciones del próximo año.