Denuncia Santiago Nieto intento de mordaza por parte Guillermo Vega, legislador panista

Santiago Nieto fue designado Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Querétaro de la coalición Morena, PT y PVEM.

Santiago Nieto Castillo, coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional en Querétaro, alertó que el diputado panista Guillermo Vega, del Congreso local, impulsa un “acuerdo mordaza” para impedirle el acceso al recinto legislativo donde se posiciona con diputados morenistas y del Partido Verde sobre las iniciativas de ley que ahí se discuten, en un acto que calificó como un atentado a la libertad de expresión y la democracia.

A través de un video, Santiago Nieto afirmó que en una democracia debe existir libertad de expresión, pluralidad de ideas y que por ello son distintos los partidos políticos que compiten por el ejercicio del poder, por lo que denunció el intento de censura el diputado panista anunció concretará a través de una queja ante el Instituto de Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Me parece muy importante mencionar que el día de ayer recibimos un ataque en contra de la libertad de expresión y en contra de la democracia misma. Guillermo Vega ha planteado que firmará o ha firmado un acuerdo, un acuerdo en mordaza, para que yo no pueda entrar al Congreso del Estado, a acompañar a los diputados, diputadas de Morena y del Partido Verde Ecologista de México”.

“Esto es una restricción a la libertad de expresión. Deben abrir el espacio para que todas y todos los ciudadanos digamos lo que pensamos, particularmente en las iniciativas de ley que van a tener algún impacto en la vida de todas y todos nosotros. Me parece inconcebible”, expresó Santiago Nieto.

El coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional se dirigió a los simpatizantes de Acción Nacional para cuestionar cuál sería su postura el intento de mordaza fuera dirigido contra un panista.

“Y quiero decirles primero a los simpatizantes del Partido Acción Nacional, ¿qué hubiera pasado si un presidente, una Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores, o en cualquier estado gobernado por morena, hubieran firmado un acuerdo para que un coordinador partidista de oposición no entrara al Congreso y no pudiera decir lo que piensa? Seguramente pensarían que estamos en un país autoritario y en un país en donde no se respetan los derechos y hablarían de oficialismo”.

“Yo quiero que reflexionen. ¿No estamos viviendo lo mismo, no se está impidiendo a un líder de la oposición que se presente ante el Congreso a hablar a los medios de comunicación sobre temas que son de interés de todas y de todas? La libertad de expresión genera pluralidad política, genera partidos políticos competitivos y genera algo muy importante para una democracia, la alternancia. La alternancia permite generar mejores mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas”, dijo.