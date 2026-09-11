Monreal defiende presencia de Rosa Icela en ceremonia del INE: ‘No hay ninguna lectura de injerencia’

La secretaria Rosa Icela Rodríguez acudió el jueves a la ceremonia de inicio del proceso electoral 2027 en representación de la presidenta. (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó este viernes 11 de septiembre que la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la ceremonia del Instituto Nacional Electoral (INE) se trate de una injerencia del Poder Ejecutivo.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el diputado aseguró que desde hace mucho tiempo no acudía un representante del Ejecutivo a la ceremonia de arranque de un proceso electoral, como la que llevó a cabo el INE el jueves pasado.

“Creo que la asistencia de la secretaria de Gobernación obedece a un gesto de cortesía con el INE, que fue quien la invitó y ella acudió”, señaló Monreal.

Agregó que también se invitó al Poder Legislativo a la ceremonia y quien acudió en este caso fue el diputado Sergio Gutiérrez Luna.

“No hay ninguna lectura de injerencia ni tampoco habrá de parte del gobierno interferencia” en el proceso electoral del próximo año, aseguró Ricardo Monreal.

Descartó que Rosa Icela Rodríguez “se preste a una maniobra de injerencia indebida o ilegal en lo que vendrá a ser el proceso electoral 2027”.

“Conozco a la secretaria de gobierno, Rosa Icela; es una mujer acomedida, pulcra, republicana. Ella valoró la invitación y acudió a una invitación por cortesía política”, resaltó.

Rosa Icela acude a ceremonia de arranque del proceso electoral 2027

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió el jueves a la ceremonia de inicio del proceso electoral de cara a los comicios intermedios de junio de 2027.

A través de sus redes sociales, la funcionaria federal aseguró que acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El respeto a la autonomía de las autoridades electorales garantiza comicios libres y pacíficos que cuenten con la confianza del pueblo de México”, indicó.

INE da banderazo a proceso electoral 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició formalmente el proceso electoral 2027, cuando se disputarán 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos locales en todo el país, entre ellas las gubernaturas de 17 estados, en una elección para la que el organismo prevé instalar más de 176 mil centros de votación.

El 6 de junio de 2027, millones de mexicanos serán convocados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados federal, así como 31 congresos locales y ayuntamientos.

“A partir de hoy, el INE pone en marcha toda su capacidad institucional para hacer posible que millones de mexicanas y mexicanos ejerzan una vez más el derecho fundamental de decidir quiénes habrán de representarnos”, afirmó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Durante la ceremonia de arranque, en la que estuvieron presentes representantes de los tres poderes del Gobierno, Taddei sostuvo que el INE “está listo” para los comicios, al tiempo que hizo un llamado a todas las autoridades y partidos políticos involucrados a respetar las reglas de la contienda electoral.

El INE aprobó en agosto un anteproyecto de presupuesto por 31 mil 431 millones de pesos para 2027, que deberá ser considerado por la Cámara de Diputados.

Las 17 gubernaturas estatales en disputa serán las de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Con información del EFE