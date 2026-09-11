¿Vas a volar? Aerolíneas suspenden operaciones en el AICM por lluvias y tormenta eléctrica este viernes

Protección Civil pronosticó lluvias de hasta 49 milímetros en Venustiano Carranza durante la noche de este viernes.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió las operaciones aéreas debido a una fuerte tormenta eléctrica presente en el Valle de México, por lo cual, los vuelos de salida y llegada en el principal puerto aéreo del país estarán detenidas.

En la cuenta oficial de X, el AICM refirió que las operaciones están temporalmente detenidas debido a las condiciones climáticas.

“Derivado de la intensa lluvia que se registró está tarde en la zona del aeropuerto, y después de una revisión de pistas y rodajes, a fin de mantener operaciones seguras, los aterrizajes y despegues se encuentran suspendidos temporalmente, estimando su reanudación en la pista 05 izquierda 23 derecha, aproximadamente a las 20:00 horas y hacia las 21:00 horas en la pista 05 derecha 23 izquierda”; informó el aeropuerto.

En ese sentido, el AICM sugirió a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas correspondientes.

Por su parte, Viva Aerobus informó que la tormenta eléctrica de este viernes afecta sus operaciones debido al cierre del aeropuerto.

“Nuestro equipo se encuentra monitoreando la situación y compartiremos actualizaciones oportunas sobre cualquier cambio en nuestra operación”, agregó la aerolínea.

Activan Alerta Naranja por lluvias fuertes en Venustiano Carranza

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja en Venustiano Carranza, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por la persistencia de lluvias fuertes y la posibilidad de caída de granizo.

Para esta demarcación se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros, además de granizo, entre las 18:40 y las 22:00 horas de este viernes.

Protección Civil también actualizó la Alerta Amarilla para:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Y Miguel Hidalgo.

En estas zonas se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo, durante el mismo periodo de tiempo.

Las autoridades recomendaron a la población usar paraguas o impermeable, mantener las coladeras libres de basura y no arrojar grasas al drenaje.

También pidieron evitar calles con encharcamientos o inundaciones y conducir con precaución, debido a la posibilidad de encontrar árboles, cables u otros objetos derribados o arrastrados por la lluvia.

Asimismo, recomendaron alejarse de muros, árboles, cables de luz y espectaculares que puedan representar un riesgo de caída.

(VIDEO) Lluvias afectan al AIFA y al norte del Estado de México

Las lluvias y tormentas también se hicieron presentes en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en municipios del norte del Estado de México durante la tarde de este viernes 11 de septiembre.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, se observa a un avión detenido en la pista en medio de las intensas lluvias y los vientos fuertes. Sin embargo, hasta el momento, no se ha informado de una suspensión de operaciones en el AIFA relacionada con estas condiciones.

También se registran aguaceros, acompañados de vientos fuertes y granizo en los municipios de Tecámac, Acolman y Atenco.

Con información de Aldo Munguía.