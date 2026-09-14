‘El que te hace más fuerte siendo el perdedor’: Intocable en Grito, mensaje subliminal, acusa ‘Alito’

'Alito' Moreno arremetió contra Morena por invitar a Intocable a tocar en el Grito de Independencia.

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, acusó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo da un mensaje subliminal, al haber invitado al grupo Intocable al Grito de Independencia.

“Lo que está mostrando Morena es que son no solo cínicos y sinvergüenzas en mentir, creen que son impunes y ahora imagínense el mensaje que se está mandando, se creen intocables, ¿a poco no se creen intocables estos de Morena?

“Hay denuncias en los Estados Unidos, hay denuncias en las fiscalías en México, se creen impunes, intocables, y cómo ven que hasta Intocable va a tocar ahora en las fiestas de septiembre”, dijo en entrevista con medios de comunicación en el Senado.

El también senador ha sido quien ha puesto denuncias contra varios gobernadores y políticos de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Acotó que no es una asunto personal con la agrupación norteña, la cual tuvo su formación en Texas, Estados Unidos.

“Los intocables son orgullo para los mexicanos, los queremos mucho, pero imagínate nada más utilizar en estos tiempos mensajes así, son una vergüenza los de Morena”.

‘Alito’ Moreno reiteró que si no existiera tal complicidad de los morenistas con el crimen organizado no estarían buscando cooperar con el gobierno de Estados Unidos.

“Ya saben que luego dicen muchas cosas, ahí andan cantando y haciendo acuerdos con las agencias internacionales y en los Estados Unidos para el sálvese quien pueda”.

Son los casos de la gobernadora en Baja California, Marina del Pilar, y la senadora Julieta Ramírez, también representante de esa entidad, quienes presuntamente estarían dando información al gobierno estadounidense para recuperar su visa de viaje, retirada ante la presunción de delitos.

‘Alito’ destapa a Añorve para Guerrero

Con miras al 2027, el dirigente nacional del tricolor aseguró que el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, “no sería un extraordinario candidato, sino sería el mejor gobernador que ha tenido Guerrero por su experiencia, por su capacidad, por su determinación”.

“En Guerrero aquí está el gran Manolo Añorve, que es nuestro coordinador, es una gente de primera, Manolo está trabajando todos los días en el territorio con gran valentía, con gran determinación, camina en las regiones, se compromete con la gente”, destacó junto al aspirante a la candidatura.

‘Alito’ Moreno destacó que Manuel Añorve siempre ha estado Guerrero como alcalde, como diputado, como senador, como servidor público y lo que habrán de trabajar en el estado es una coalición.

Con información de Quadratin.