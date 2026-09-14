Becas para servidores públicos, ¿qué licenciaturas y maestrías puedes estudiar en línea con validez oficial?

La educación en línea se ha convertido en una alternativa para quienes necesitan combinar trabajo y estudios.

Septiembre es el mes patrio y entre desfiles, actos cívicos y oficinas que mantienen su operación cotidiana, hay millones de personas encargadas de hacer funcionar las instituciones del país. Se trata de las y los servidores públicos que laboran en instituciones, dependencias y organismos del Estado.

Para quienes trabajan en este sector, crecer profesionalmente suele plantear un reto particular sobre cómo continuar estudiando cuando las responsabilidades laborales, las jornadas extensas y los cambios de agenda dificultan asistir a clases presenciales.

No se trata de un grupo menor, pues el Inegi ha contabilizado a más de 3.9 millones de servidoras y servidores públicos en México.

Para muchos de ellos, continuar su formación puede abrir la puerta a nuevas responsabilidades, fortalecer su perfil profesional o prepararlos para buscar mejores posiciones dentro o fuera de la administración pública. El problema, muchas veces, es encontrar tiempo para hacerlo.

Ante este panorama, la educación en línea se ha convertido en una alternativa para quienes necesitan combinar trabajo y estudios.

Una de las instituciones que ofrece este modelo es UDAVINCI, universidad 100% en línea con más de 20 años de trayectoria y programas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La institución también forma parte de EDUCA EDTECH Group, grupo educativo internacional con presencia en España, Colombia, Estados Unidos y México.

¿Por qué te conviene estudiar en línea si trabajas en el sector público?

Quienes trabajan en la administración pública conocen lo impredecible que puede ser una jornada laboral. Guardias, reuniones de última hora, cierres administrativos o temporadas de mayor carga pueden dificultar el cumplimiento de horarios escolares rígidos.

La educación en línea busca resolver parte de ese problema al permitir que los profesionistas organicen sus horarios y avancen desde casa, la oficina o cualquier lugar con conexión a internet.

Antes de elegir una licenciatura, maestría o doctorado, hay un elemento que conviene revisar con especial atención, se trata del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Este reconocimiento es otorgado por la autoridad educativa a programas específicos y permite acreditar oficialmente los estudios realizados.

Para quienes trabajan en el sector público, contar con un grado académico oficialmente reconocido puede ser especialmente relevante cuando una convocatoria, promoción o proceso de desarrollo profesional establece requisitos de escolaridad.

Por ello, antes de inscribirse es recomendable verificar que el programa elegido, y no únicamente la institución, cuente con el reconocimiento correspondiente.

Para quienes trabajan todos los días desde una institución pública, septiembre puede ser algo más que una conmemoración, también puede convertirse en el momento de plantearse cuál será el siguiente paso de su carrera profesional.

Al respecto, María de las Mercedes Poiré Romero, vicerrectora académica de UDAVINCI, destaca que la formación continua fortalece el desarrollo profesional y ético de los servidores públicos.

“El servidor público que decide seguir formándose no solo invierte en sí mismo, invierte en la calidad del servicio que ofrece todos los días a la ciudadanía. Por eso en UDAVINCI diseñamos un modelo que se adapta a sus horarios y no al revés, para que la falta de tiempo deje de ser un obstáculo para crecer profesionalmente”, agrega.

¿Qué puedes estudiar en línea para fortalecer tu carrera en el sector público?

La formación dependerá del área en la que trabajes y de la ruta profesional que quieras construir. En el sector público hoy se requieren perfiles que no solo conozcan de administración y políticas públicas, sino también de tecnología, seguridad de la información, finanzas, logística, educación y gestión de personas.

En el caso de UDAVINCI, la oferta abarca distintas áreas que pueden complementar el desarrollo profesional de quienes trabajan en dependencias gubernamentales, organismos públicos o instituciones educativas.

Entre sus programas se encuentran:

● Licenciaturas: Administración, Enseñanza de las Matemáticas, Enseñanza del Inglés, Ingeniería en Logística, Ingeniería en Seguridad Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Software, Ingeniería en Internet de las Cosas y Marketing Digital.

● Maestrías: Administración Pública, Administración, Ciencia Política, Comunicación Organizacional, Criminología, Derecho Fiscal, Derechos Humanos, Desarrollo de Recursos Humanos, Desarrollo Humano, Finanzas, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Seguridad Informática, Sistemas Computacionales, Tecnología Educativa y Administración de la Tecnología Educativa.

● Doctorados: Administración, Sistemas Computacionales y Tecnología Educativa.

Da clic aquí para conocer la oferta educativa completa.

A estos programas se suman más de 400 cursos profesionalizantes en áreas como idiomas, ofimática y liderazgo, además de la posibilidad de cursar una especialización europea opcional para quienes buscan complementar su perfil profesional.

¿Cómo acceder a una beca del 80%?

Con motivo del mes patrio, UDAVINCI abrió una convocatoria de 50 becas del 80% dirigidas al sector gubernamental.

El apoyo aplica para programas oficiales de licenciatura, maestría y doctorado y, debido a que el número de becas es limitado, está sujeto a disponibilidad y al cumplimiento de los requisitos establecidos por la universidad.

Los estudiantes también tienen acceso a PHIA, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por UDAVINCI que permite, entre otras funciones, consultar contenidos académicos en formato de audio. Esto facilita aprovechar momentos como los traslados o algunas actividades cotidianas para continuar con el estudio.

Para María de las Mercedes Poiré Romero, la posibilidad de estudiar mientras se mantiene una actividad profesional representa una gran oportunidad para los servidores públicos.

Si quieres postularte o consultar a detalle cada programa, encuentra toda la información aquí: https://becasenlinea.udavinci.edu.mx/becas-servidores-publicos/