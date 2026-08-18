¿Buscas estudiar una carrera o maestría? Estas opciones en línea ofrecen becas de hasta 80%

Las licenciaturas y maestrías en línea con certificación internacional son la opción natural para crecer.

El regreso a clases no es solo para los más pequeños. Cada agosto, miles de profesionistas que trabajan aprovechan el arranque del ciclo para retomar una meta pendiente: seguir estudiando. Y cada vez más eligen hacerlo sin pisar un aula.

Por ello, las licenciaturas y maestrías en línea con certificación internacional se han vuelto la opción natural para quien quiere seguir creciendo sin poner en pausa su carrera.

Como muestra, el mercado de la educación en línea en México superó los 740 millones de dólares en 2025. De cara al futuro, un reporte de IMARC Group prevé que alcance los 6 mil 261 millones de dólares en 2034, con una tasa de crecimiento anual del 26% durante el periodo 2026-2034.

En ese panorama compiten varias universidades en línea. Una de ellas es UDAVINCI, institución 100% en línea que forma parte de EDUCA EDTECH Group, un grupo educativo internacional presente en países como España, Colombia, Estados Unidos y México. Su oferta se concentra justo en las áreas que hoy demanda el mercado laboral.

¿Dónde estudiar en línea con validez oficial?

Estudiar en línea te permite avanzar a tu ritmo, desde donde estés y sin renunciar a tu empleo. Además, el mercado laboral premia justo las habilidades que estos programas desarrollan.

El Foro Económico Mundial señala que el liderazgo y la influencia social son las competencias que más han ganado importancia entre los empleadores, seguidas de la inteligencia emocional y la gestión del talento.

De hecho, se estima que el 39% de las habilidades clave se transformará hacia 2030. Y, en su mayoría, se trata de capacidades humanas que ninguna máquina reemplazará.

En México, la validez oficial marca la diferencia entre las universidades en línea. UDAVINCI está reconocida por la SEP y suma más de 20 años formando profesionistas, con 30 programas oficiales y más de 400 cursos de educación continua.

A ello se añade el respaldo de certificación europea que aporta EDUCA EDTECH, lo que combina validez oficial mexicana con un componente formativo de alcance internacional dentro del mismo programa.

Si quieres conocer los programas disponibles de licenciaturas, maestrías y doctorado, así como sus planes de estudio, consúltalos aquí.

¿Qué áreas conviene estudiar?

Con el auge de las soft skills, todo apunta a dos grandes campos: los negocios y el desarrollo humano. El primero abarca administración, finanzas y marketing digital, útiles para quien busca dirigir o emprender. El segundo, en cambio, reúne disciplinas como inteligencia emocional, comunicación organizacional y gestión de recursos humanos, cada vez más solicitadas por las empresas.

Al respecto, Fernando Osnaya, director ejecutivo de UDAVINCI, sostiene que las empresas dejaron de buscar únicamente habilidades técnicas y hoy priorizan perfiles capaces de gestionar equipos y comunicarse con inteligencia emocional. Por eso, agrega, la universidad orientó su oferta en negocios y desarrollo humano a responder esa demanda.

“Hoy las empresas ya no solo buscan talento con habilidades técnicas: buscan líderes que sepan gestionar personas y comunicarse con inteligencia emocional. En UDAVINCI diseñamos nuestros programas educativos en negocios y desarrollo humano para responder exactamente a esa demanda del mercado laboral actual”, explica.

¿Cómo acceder a la beca del 80% y cuáles son los requisitos?

UDAVINCI abrió una convocatoria con beca del 80% sobre el costo del programa para este regreso a clases, limitada a un máximo de 50 lugares, así que el cupo es reducido. Estas becas en línea aplican para:

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Marketing Digital

Maestría en Administración

Maestría en Inteligencia Emocional

Maestría en Comunicación Organizacional

Maestría en Desarrollo de Recursos Humanos

Maestría en Desarrollo Humano

Maestría en Finanzas

Doctorado en Administración

Cada programa cuenta con su plan de estudios disponible para consultarse antes de postularte, de modo que elijas el que mejor empata con tu trayectoria.

Además, una de las mayores ventajas es que, al ser en línea, podrás estudiar a tu ritmo, desde donde quieras y acceder al campus virtual intuitivo cuando lo necesites. A esto se suma PHIA, la inteligencia artificial propia de UDAVINCI que acompaña a los estudiantes durante toda su carrera.

Otro de los beneficios es que los tiempos son acotados: las maestrías se cursan en torno a 15 meses con titulación directa, mientras que la licenciatura y el doctorado toman 36 meses (tres años). Gracias a esa duración, el retorno de la inversión llega pronto.

Invertir en tu formación rinde frutos en el largo plazo. Cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestran que nueve de cada diez empresas obtienen mejores resultados cuando contratan talento por competencias, no solo por títulos.

En este sentido, Mercedes Poiré Romero, vicerrectora de UDAVINCI, subraya que hoy las competencias pesan más que los títulos y que la beca del 80% existe para que el costo no frene el desarrollo profesional.

“Sabemos que hoy las empresas valoran más las competencias que los títulos, y esta beca del 80% existe justamente para que el costo nunca sea la barrera que le impida a un profesionista desarrollarlas”, destaca Poiré.

Los lugares de esta convocatoria son limitados: solo hay 50 becas del 80% disponibles. Si quieres postularte o consultar a detalle cada programa, encuentra toda la información aquí.