Sheinbaum: se dará a víctimas del tren becas, vivienda, escuela...

Claudia Sheinbaum dio a conocer algunas de las reparaciones de daño para las víctimas del Tren Interoceánico.

La presidenta Claudia Sheinbaum, a un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 muertos y un centenar de heridos, anunció el inicio del proceso de reparación integral del daño, pero sin dar a conocer los montos que recibirán las víctimas.

En la conferencia matutina, explicó que los recursos no se dan a conocer por la protección de las víctimas, quienes deberán aceptar la reparación integral del daño o, en su caso, seguir un proceso. “No solamente es un monto económico, sino tiene que ver también con vivienda, becas para los hijos, escuela, en fin, todo lo que requiera la familia”.

Refirió que la Fiscalía General de la República (FGR), encargada del procedimiento, define los montos a partir de una revisión de cada uno de los casos de las víctimas del Tren Interoceánico y de lo que históricamente se ha dado en situaciones similares.

Así, precisó que la semana próxima iniciará el trámite para la reparación del daño a las víctimas la tragedia del 28 de diciembre.

“Este proceso, ha aceptado la fiscalía general que se realice lo más pronto posible. Y por ello, a partir del próximo lunes se va a estar en las distintas localidades, porque se tienen los nombres y se ha estado en comunicación con las personas y con los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida.

“Entonces, se va a ir a sus localidades, junto con la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Secretaría de Gobernación va a estar coordinando este trabajo”.

Detalló que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado deberá realizar un análisis de la operación del Tren Interoceánico e, incluso, reveló que han compartido información a la FGR.

Comentó que dicha agencia en su reporte deberá determinar las causas del por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad.

“Los maquinistas son maquinistas experimentados, no son, digamos, que… Muchos de ellos son ferrocarrileros. Entonces, son maquinistas experimentados”.

Sheinbaum dio a conocer que el Tren Interoceánico reanudará el servicio de pasajeros hasta que consiga una certificación internacional en materia de seguridad ferroviaria.

Adelantó que el transporte de carga, una vez que se liberen las vías y se determinen que existen las condiciones, podrá ser utilizado.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, agregó que los montos serán diferenciados para cada una de las 225 víctimas que viajaban en el Tren Interoceánico, dependiendo de la afectación.

El martes, la FGR determinó que fue el exceso de velocidad la causa del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca.