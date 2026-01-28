Caso Tren Interoceánico: Víctimas acusan omisiones en la investigación y piden acceso al expediente

Las víctimas del descarrilamiento del tren en Oaxaca presentaron el pasado 5 de enero una querella por lesiones culposas y otros delitos (Foto: Archivo / Cuartoscuro)

Las víctimas que dejó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre pasado acusaron a las autoridades que llevan el caso de omisiones en la investigación y exigieron acceso al expediente luego de que el gobierno federal señaló que el accidente se debió al exceso de velocidad y detuviera al conductor del ferrocarril.

A través de un comunicado, que difundió el despacho Vega McGregor Arellano, se informó que las víctimas del descarrilamiento del tren en Oaxaca presentaron el pasado 5 de enero una querella por lesiones culposas y otros delitos ante la autoridad competente.

Los representantes legales indicaron que ante la falta de información oficial sobre el avance de la investigación, solicitaron formalmente a las autoridades detalles del caso, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

Ante esto, el martes 27 de enero promovieron una audiencia de control por omisión, con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), además de reiterar la solicitud de acceso a la carpeta de investigación.

Los representantes legales indicaron que ante la falta de información oficial sobre el avance de la investigación. (Foto: Especial)

Los abogados de las víctimas señalaron que, pese a conocer por medios de comunicación la posible realización de una audiencia inicial, las víctimas no han sido notificadas formalmente, por lo que solicitaron información oficial al Centro de Justicia Penal Federal.

En el comunicado, los representantes legales reiteraron su respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, al tiempo que afirmaron que ejercerán de manera firme y responsable los derechos de las víctimas al acceso a la justicia, a la verdad y a la participación efectiva en la investigación.

La defensa subrayó que su actuación se mantiene dentro de los cauces legales y con el objetivo de garantizar que las víctimas cuenten con información clara y oportuna sobre el desarrollo del caso.

Anuncian proceso de reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico

El Gobierno de México anunció este miércoles el inicio del proceso de reparación integral para las víctimas del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en el sur del país, donde 14 personas murieron y decenas resultaron heridas.

“Para efecto de atender a las víctimas y a los familiares de las víctimas a partir del día lunes ya hemos iniciado para contactar a cada una de las víctimas o a sus familiares para darles una cita e iniciar con el proceso de reparación integral”, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, durante la conferencia de prensa presidencial.

Medina Padilla señaló que la prioridad ha sido la atención a las personas afectadas, tanto en su recuperación física como en el acompañamiento jurídico y social, así como el apoyo a los familiares de quienes fallecieron.

Medina Padilla señaló que la prioridad ha sido la atención a las personas afectadas. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

El funcionario detalló que las personas afectadas podrán optar por mecanismos alternativos de solución de controversias que pondrá a disposición la Fiscalía General de la República (FGR), y que atenderá un grupo interinstitucional conformado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación.

Medina Padilla indicó que atenderán a un total de 225 personas, que corresponden al conjunto de pasajeros que viajaban en el tren el día del accidente, y que los montos de la reparación serán diferenciados según los daños.

¿Qué provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca?

El anuncio de la reparación del daño ocurre luego de que el martes la Fiscalía General de la República (FGR) informara que el exceso de velocidad provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Según la dependencia, tras el análisis de la “caja negra” del tren se concluyó que la unidad iba a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida es de 50 km/h.

Con información de EFE