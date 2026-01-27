¿De qué acusa la FGR al maquinista del Tren Interoceánico? ‘Aceleró considerablemente’

La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó, en su informe inicial, que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, en donde murieron 14 personas, se debió al exceso de velocidad con el cual el maquinista del ferrocarril conducía el 28 de diciembre, por lo que ejercerá acción penal.

La tarde de este martes, la fiscal general, Ernestina Godoy, presentó los resultados iniciales de la indagatoria, que consideran análisis en la infraestructura del ferrocarril, además de los componentes de la propia locomotora, así como de la información contenida en la caja negra activa del ferrocarril accidentado.

Derivado del análisis, la FGR concluyó que, en el lugar del descarrilamiento, el tren circulaba a exceso de velocidad.

Godoy refirió que la velocidad máxima en curva para un ferrocarril de pasajeros es de 50 kilómetros por hora; sin embargo, se pudo comprobar que el tren viajaba a 65 kilómetros por hora en el momento del descarrilamiento.

Según el análisis de las pruebas, el conductor del tren viajaba consistentemente en exceso de velocidad, incluso, llegó a conducir el convoy a 111 kilómetros por hora en una zona de rectas, 41 kilómetros más por hora más del límite de velocidad permitido para esas zonas.

La fiscal general descartó una falla en los frenos del ferrocarril como una de las causas del exceso de velocidad, pues se pudo establecer que la locomotora pudo frenar hasta detenerse por completo en las estaciones anteriores.

“El exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional. En tramos previos, el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente. Luego de haber frenado, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito debido a que el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro”, reveló Godoy.

Ejercerán acción penal contra maquinista del Tren Interoceánico

El informe de la fiscal general agregó que derivado de estas primeras indagatorias, se estableció ejercer acción penal contra el responsable.

“La Fiscalía determinó ejercer acción penal. Se llevan a cabo diligencias y acciones por la probable comisión del delito de homicidio culposo y lesiones culposas”, refirió Ernestina Godoy.