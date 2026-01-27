Conductor del Tren Interoceánico en Oaxaca iba a exceso de velocidad: ¿De qué delitos lo acusan?

La unidad del Tren Interoceánico que chocó en Oaxaca iba 15 kilómetros por hora arriba de lo permitido, según la FGR.

El exceso de la velocidad descarriló a una unidad del Tren Interoceánico en Oaxaca, determinó la Fiscalía General de la República (FGR) en su informe sobre el accidente que costó la vida a 14 personas.

Ernestina Godoy explicó que peritos de la Fiscalía extrajeron información de la ‘caja negra’ de la máquina del Tren Interoceánico. Los datos mostraron que los operadores no respetaron los límites de velocidad.

La fiscala detalló que la máquina del Tren Interoceánico iba a 65 kilómetros por hora en la curva donde la unidad cayó a una pendiente. De acuerdo con la funcionaria, la velocidad permitida era 50 kilómetros por hora.

“El exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque”, comentó.

El exceso de velocidad no solo se limitó a la zona del accidente: Ernestina Godoy también acusó que el Tren Interoceánico iba a 111 kilómetros por hora en tramos rectos del camino, cuando el límite era 70 kilómetros por hora.

La Fiscalía General de la República señaló con rojo los tramos en los que el Tren Interoceánico que chocó en Oaxaca iba a más velocidad de la indicada.

(Fiscalía General de la República)

FGR va por operadores del Tren Interoceánico

Godoy anunció que además de la reparación del daño, la Fiscalía acusará a los operadores de la unidad accidentada por dos delitos: Homicidio culposo y lesiones dolosas.

“La normatividad contempla que las personas directamente responsables de la operación del tren deben cumplir y observar las reglas correspondientes, lo que de las constancias se advierte no sucedió”, dijo.

Por ello, “elementos de la Agencia de Investigación Criminal; de la Fiscalía General de la República, y ministerios públicos llevan a cabo diligencias y acciones” para ejercer acción penal por esos dos delitos, añadió Godoy.

¿Tren Interoceánico que chocó en Oaxaca tenía otras fallas?

La FGR descartó que la máquina del Tren Interoceánico tuviera problemas de frenos con base en la información de la ‘caja negra’.

“En tramos previos (al sitio del accidente), el tren redujo su velocidad lo que permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente. Hubo puntos a los que frenó a 0 kilómetros por hora”, destacó.

Sin embargo, Ernestina Godoy subrayó que la Fiscalía continuará con investigaciones complementarios para descartar otras causas que hayan contribuido al descarrilamiento del Tren Interoceánico.